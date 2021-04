Tras verse envuelta en un escándalo, Livia Brito habló de su regreso a Televisa

Livia Brito parece estar haciendo un regreso triunfal a la televisión (Foto: @liviabritopes / IG)

Livia Brito, la actriz de origen cubano, ha sido un tema en boga en las últimas semanas. Luego de que empezaran las grabaciones de La Desalmada, la nueva telenovela del productor José Alberto “El Güero” Castro, mucho se habló de la elección que se hizo para el elenco. Y es que Brito se vio envuelta en un escándalo durante 2020.

Cabe destacar que Livia fue ferozmente criticada luego de que el fotógrafo Ernesto Zepeda la acusara de haberlo agredido físicamente en Cancún; el presunto altercado ocurrió cuando la actriz se encontraba de viaje con su novio. De ahí se dijo mucho del futuro profesional de Brito, pero parece ser que todavía es muy querida en Televisa, puesto que, en entrevista para Hoy, la protagonista de La Desalmada habló de la emoción que sentía con este nuevo proyecto.

No es para menos: Brito tuvo que decir que se tomaba un descanso del medio del espectáculo luego de que fuera sacada del elenco de otras dos telenovelas importantes. Aun así, admitió que tuvo que usar su tiempo de encierro por la cuarentena para prepararse físicamente para interpretar a la vengativa Fernanda Linares.

Hace poco José Ron compartió en redes sociales las primeras imágenes desde el set de grabación de "La Desalmada" (Foto: Instagram / @joseron3)

Así como habló de la importancia de sus rutinas de ejercicio, mencionó que también tuvo que cuidar su alimentación para llegar a la figura escultural que hoy día tiene y presume en redes sociales. Al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por haberle brindado apoyo incondicional en los últimos meses.

Pidió que estuvieran atentos a sus redes sociales para el lanzamiento próximo de un proyecto empresarial que tiene entre manos. Por último, también mencionó que estaba decidida a ayudar a la gente con rutinas de ejercicio, mismos que de los que no se sabe si subirá a su cuenta de Instagram principal o al de Tips de Livi, donde ya sube recomendaciones de belleza y cuidado de la piel.

A mediados de 2020 Livia Brito encendió las alarmas cuando Ernesto Zepeda, un paparazzi, la denunció públicamente a ella y a su novio por haberlo agredido físicamente en una discusión acalorada que sostuvieron. Además de ello, Zepeda aseguró que Livia y su pareja robaron la cámara fotográfica con la que estaba trabajando.

A mediados de 2020, Livia se vio envuelta en un escándalo con un paparazzi (Foto: Archivo)

Desafortunadamente, aunque Livia pidió disculpas públicas y trató de dar su versión de los hechos, la opinión pública nacida en México estaba indignada por lo que hizo ella siendo una extranjera. Si bien tuvo gente que la defendió, muchos incluso llegaron a pedir que la actriz se retirara del país y volviera a su natal Cuba.

Las consecuencias no pararon ahí. Juan Osorio, que la veía como una candidata para formar parte de ¿Qué le pasa a mi familia?, prefirió descartarla cuando supo de los problemas que tenía. Por otra parte, aunque ya era la protagonista del proyecto de Carmen Armendáriz, Te acuerdas de mí, también fue sacada y posteriormente reemplazada por Fátima Molina.

Meses después, apenas en febrero pasado, Livia volvería al medio del espectáculo con el protagónico de una nueva telenovela. Aunque en esa ocasión no dijo de cuál producción se trataba, el propio Güero Castro confirmó que sería la heroína de su trabajo: La Desalmada.

El Güero Castro tuvo que defender su decisión de meter a Livia en su siguiente novela (Foto: Instagram @elgueromex / Instagram @liviabritopes)

El productor de novelas como Teresa y Rubí tuvo que defender su decisión al decir que la elección fue hecha con base a su talento y un poco su físico para se ajustara a lo que buscaba plasmar en su melodrama. De hecho, no le tomó importancia a las controversias que envuelven a Brito actualmente:

“No estoy al tanto de eso, trabajo con un actor, y la parte de sus vidas personales no me compete, siempre me trato de alejar de toda la parte de chismes, no es a lo que me dedico, sino que me dedico a la parte de producción”, declaró.

