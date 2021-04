Mati Álvarez, campeona de Exatlón, reveló que fue acosada y discriminada en Texas por ser mexicana

Mati Álvarez relata discriminación

Mati Álvarez, la campeona de Exatlón aseguró que ser mujer y mexicana le ha generado rechazo cuando de competir internacionalmente se trata y en algunas oportunidades de trabajo. La atleta dijo en el programa En Sus Batallas que ha sido víctima de discriminación.

Por otro lado, tras revelar que es una persona abiertamente gay, ocasionó también rechazo por parte de su familia y colegas en el mundo del deporte. Relató que cuando recién cumplió la mayoría de edad decidió ir a estudiar a Estados Unidos, quería realizarse como mercadóloga, aunque se encontraría con una dificultad: el racismo.

Explicó en la emisión que le entusiasmaba estudiar allá debido a la popularidad que tienen las escuelas estadounidenses de preparar atletas mientras estos cursan la educación universitaria. Sin embargo, una carrera de relevos le bastó para querer regresar a México.

Relató que en 2014 vivió en Estados Unidos para estudiar la carrera de mercadotecnia y fue allí cuando sintió rechazo por primera vez debido a que no hablaba completamente el idioma inglés. “Fui acosada cuando estudié en Texas y si notaba que mi inglés no era fluido como alguien que vive ahí, lo intentaba, quería hacerlo lo mejor posible, me decía que qué hacía ahí. Una vez compitiendo en una carrera de relevos me dijeron ilegal y que no debía estar ahí”, relató su amarga experiencia la deportista.

Mati Álvarez contó que siempre amo ser deportista

Pese a la mala experiencia dijo estar orgullosa de sus raíces mexicanas y que, aunque no era la respuesta que esperaba después de salir de casa, reafirmó su amor por su país.

“Quería regresar a mi hogar, con mi entrenador, con mi familia, solo por no ser de Estados Unidos te dicen esas cosas, solo quería hacer mi mejor esfuerza, fue la primera vez que salí de casa y recibir ese tipo de comentarios sí me molestó. Aun así estoy orgullosa de ser mexicana”, dijo sobre su experiencia.

“Es un orgullo saber que soy mexicana, que soy mujer, que nadie en la historia de Exatlón en cualquier país tiene tres trofeos, nunca tiré la toalla. Pero de verdad tengo la fuerza que todo mundo tiene oculta, todos la tienen solo es sacarla. Ser feliz y real es lo más padre que tengo”, expresó tras ganar de nueva cuenta la competencia.

Mati Álvarez dijo querer regresar a México tras comentarios racistas

Por otro lado, reveló que ser gay fue otra de las dificultades más grandes de su vida. “Me di cuenta que me gustaban las chicas cuando tenía 18 años, aceptarlo fue difícil. Darte cuenta de lo que sientes no está mal, pero me decía antes que sí, era un choque horrible, lo sufrí bastante. Le tenía Miedo a lo que iba a decir la gente, yo misma me reprimía, no era feliz, vivía una mentira”, abundó en entrevista.

Sin embargo dijo que dedicarse al deporte también le dio la valentía necesaria para afrontar a otros que le cuestionaron su sexualidad. “Ese carácter de aguerrida, de nunca darse por vencido lo saqué por la disciplina en el deporte cuando era niña”, agregó.

Exatlón México, uno de los programas más populares de la televisión mexicana, llegó a su fin a inicios de abril y, a lo largo de la temporada, le ha regalado a los espectadores una serie de enfrentamientos entre los más grandes talentos deportivos de las emisiones anteriores.

Ricardo Salinas pliego sorprendió a los finalistas con su llegada a República Dominicana, desde donde vio el desenlace de "Exatlón" (Foto: YouTube / Exatlón México)

Fue el 4 de abril cuando testigos de cómo representantes de Titanes y Héroes se midieron en la etapa final de la competencia. Patricio Araujo, Matilde Álvarez, Evelyn Guijarro y Javier Márquez fueron los atletas que compitieron por el trofeo.

Al inicio de la transmisión, Antonio Rosique, la voz oficial que le dio vida a cada una de la historias de Exatlón México, dijo que esta última temporada se definió en cinco circuitos donde cada competidor tuvo que hacer 3 puntos para llevarse la ronda final.

SEGUIR LEYENDO: