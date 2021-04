Hijos Adoptiktoks: quiénes son los otros 4 ganadores del reto hecho por Eugenio Derbez

(Video: Tik Tok/Eugenio Derbez)

Eugenio Derbez por fin dio a conocer a los otros cuatro ganadores de su concurso “Hijos Adoptiktoks” y, además, reveló que hará un programa televisivo con aquellos que salieron vencedores y los once finalistas.

A través de su cuenta oficial, el reconocido comediante mexicano dio por terminado el concurso que tuvo 725 mil solicitudes de “adopción”, las cuales constaban de videos realizados por diversos creadores de contenido, quienes mostraban sus habilidades en distintas áreas: comedia, maquillaje, efectos visuales, entre otros.

“Hoy les voy a presentar a mi nueva familia digital que estará compuesta por cuatro hijos que hoy adoptaré, que se suman a mi hijo adopiktok Mariano Razo, que previamente ya había adoptado”, señaló Derbez en una serie de tik toks.

Añadió que pasó horas viendo todos los audiovisuales que los internautas compartieron a través del hashtag del concurso y encontró todo tipo de cosas. Desde algunos muy buenos, hasta otros que quizás no lo eran tanto.

Eugenio Derbez dijo que vio todas las solicitudes(Foto: IG @ederbez)

Derbez reconoció a 11 finalistas y señaló que habían estado muy cerca de lograrlo, pero que no se irían con las manos vacías. Además dijo que aquellos que no habían sido mencionados, no debían desesperar, pues era probable que también fueran contactados posteriormente para alguna colaboración.

A continuación te decimos quienes son los 5 hijos adoptivos de Eugenio:

Emmanuel Martínez (@emmamtz_1)

Con 2.7 millones de me gusta y 291 mil seguidores en Tik Tok, Emmanuel realiza videos en los que satiriza personajes que comúnmente están relacionados con la capital del país, ya sean conductores de microbuses, comerciantes callejeros, aficionados del futbol, entre otros.

En su video para el concurso, también demostró saber arremedar al presidente Andrés Manuel López Obrador o Valentín Elizalde.

Paulina Tovar (@Pautovaar)

Paulina tiene un gran talento para la edición de video, por lo cual su solicitud para el aclamado certamen estuvo repleto de ilusiones visuales, montajes y efectos especiales.

El contenido de su perfil también cuenta con datos curiosos sobre varias series o personajes famosos y tiene 4.7 millones de me gusta y 390 mil seguidores.

Mariano Razo fue el primer hijo adoptado por Eugenio (Foto: IG @mariano:razo)

Stephanie Leal (@leal_stephany)

Algo que caracteriza a Stephanie es que parte del contenido que publica suele ser de forma espontánea con sus familiares. En sus videos, su abuela y su papá también son algunos personajes que se han convertido parte de su perfil.

Ella hace comedio y muestra algunas vivencias de la vida cotidiana a través de pequeñas representaciones y también, colabora con su papá al que constantemente dice que se parece “al señor de Como dice el Dicho” y su abuela que tiene un carácter bastante fuerte.

Hasta ahora, la joven tiene 8.2 millones de seguidores y más de 226 mil me gusta en su cuenta de Tik Tok.

Luis Chaparro (@nosoychaparro)

Por su parte, Luis Chaparro también realiza comedia sobre la vida cotidiana, sobre todo cuenta historias de su acontecer diario y representa personajes como: médicos, tenistas, astrólogas, aficionados de futbol, taqueros, entre otros.

Su cuenta está verificada y tiene 10.6 millones de me gusta y más de 637 mil seguidores.

Mariano Razo (@mariano_razo)

Mariano Razo es un famoso gimnasta artístico que ha destacado por participar en el programa de Exatlón México, es originario de la Ciudad de México, tiene alrededor de 20 años y quedó en cuarto lugar en el panamericano juvenil Aracjú en Brasil, además de ser múltiplemedallista de Olimpiadas Nacionales.

En Tik Tok cuenta con 2.6 millones de seguidores y más de 46.9 millones de me gusta, además de que su contenido se basa mayoritariamente en realizar saltos o volteretas de gimnasia. Además es miembro de mansión lit, un grupo de jóvenes que viajan juntos y son amigos.

SEGUIR LEYENDO: