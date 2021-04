“Defenderé a mi hija Kate hasta la muerte”: qué dijo Eric del Castillo tras 10 horas de declaraciones ante la FGR

Eric del Castillo aseguró que se le debe dar justicia a su hija Kate por haber manchado su nombre por años (Foto: Cuartoscuro)

Esta mañana asistieron a la Fiscalía General de la República los padres de Kate del Castillo, Eric y Kate, junto a su otra hija, Verónica, para declarar a favor de la actriz, quien denunció haber sufrido una persecución política durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El medio Suelta la Sopa reportó que la familia del Castillo había asistido a la FGR para poder dar su testimonio en el caso de Kate del Castillo, pero antes de entrar, revelaron que la actriz nunca tuvo el apoyo de las autoridades mexicanas. Inclusive cuando el caso cerró, no se le notificó la resolución.

“Venimos como testigos nada más, nos van a hacer una serie de preguntas tenemos que responderlas. (Venimos) a defender la causa de nuestra hija”, dijo el actor y padre de Kate, Eric del Castillo.

Kate del Castillo asegura que su nombre se manchó después de las declaraciones de Sean Penn en 2016 (EFE/ Francisco Guasco/Archivo)

La familia asegura que la imagen de la protagonista de La Reina del Sur fue manchada debido a que en 2016 la revista Rolling Stone publicó un artículo firmado por Sean Penn en el que describía un encuentro que la actriz había tenido con “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, cuando este era prófugo. A pesar de que el caso se cerró, del Castillo asegura que las autoridades mexicanas intentaron manchar su nombre por años.

“Se cometieron varias irregularidades en contra de Kate, se le violentó su derecho a la defensa, se le violentó su derecho a la información, no tuvo acceso a su carpeta de investigación, también se le negó su derecho a tener defensa y a tener justicia. Esto es un claro caso de discriminación, donde el entonces gobierno de Peña Nieto utilizó a la institución de la PGR para violentar a mi hermana y para sus propios fines”, aseguró la hermana de la actriz, Verónica.

“Está terminado el caso, ya se cerró, pero esta es la consecuencia de esta reparación integral de daños que se está pidiendo, que quiero aclarar, no es un monto, no es una cifra que Kate haya determinado, sino peritos internacionales independientes a Kate del Castillo”.

Se vio a la familia del Castillo saliendo de la FGR después de 10 horas de declaraciones (Foto: Twitter / @TvsEspectaculos)

Por su parte, el padre de la actriz declaró estar preocupado por su hija, pues hasta el día de hoy las secuelas de lo acontecido la persiguen. “Está muy afectada, hoy en la mañana sufriendo todavía las consecuencias de las filtraciones, sugiriendo muchas cosas que no eran así, editar preguntas, y ni siquiera le han notificado que ya el caso está cerrado desde hace dos años”, declaró.

Al término de las declaraciones, después de 10 horas en las que la familia del Castillo estuvo en las instalaciones de la FGR, el actor dijo “defenderé a mi hija Kate hasta la muerte”, según la cuenta en Twitter de Televisa Espectáculos.

Anteriormente, en entrevista con el programa Ventaneando, Eric del Castillo aseguraba que el gobierno del ex presidente Peña Nieto buscaba inculparla simplemente por el hecho de ser mujer, pues no fue la única que estuvo durante el encuentro con “El Chapo”.

Verónica del Castillo asegura que hubo muchas irregularidades durante el caso de su hermana, Kate (Foto: YouTube / Suelta la Sopa)

“Si no le quieren reconocer eso es cosa legal, ahí no me meto hijita y tiene su grupo de licenciados y es problema de ellos, de que fue víctima, por supuesto que fue víctima y todo México sabe, que no me vengan ahora con esas tonterías, son cosas políticas que no me quiero meter, pero de que lastimaron a mi hija, claro que la lastimaron”, aseguró.

Fue en 2017 cuando la protagonista de Ingobernable demandó a la entonces PGR por presunta persecución y violación a sus derechos cuando fue investigada. Al sentirse perseguida por las autoridades de la administración de Enrique Peña Nieto, ella permaneció en Estados Unidos, e indicó que montaron un juicio mediático en su contra.

