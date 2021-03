“Fue víctima y todo México lo sabe”: Eric del Castillo defendió a su hija Kate por controversia con el Chapo

Eric del Castillo dijo que su hija fue la única perseguida por ser mujer (Foto: Cuartoscuro)

El actor Eric del Castillo aseguró que su hija, Kate, fue víctima de persecución política durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, debido a su encuentro con “El chapo”, apodo adjudicado al narcotraficante Joaquin Guzmán Loera.

“Si no le quieren reconocer eso es cosa legal, ahí no me meto hijita y tiene su grupo de licenciados y es problema de ellos, de que fue víctima, por supuesto que fue víctima y todo México sabe, que no me vengan ahora con esas tonterías, son cosas políticas que no me quiero meter, pero de que lastimaron a mi hija, claro que la lastimaron”, expresó el padre de Kate para Ventaneando.

Asimismo, el primer actor destacó que durante la famosa entrevista, fueron cuatro personas las que acudieron a visitar al “Chapo”, pero que a su hija fue a quien más incriminaron sólo por hecho de ser mujer.

Respecto a su situación legal, Castillo puntualizó que hasta el momento los abogados de la actriz no han tenido acceso a la carpeta de investigación que se creo en su contra, sin embargo, el padre de Kate mencionó que ella no tenía de que preocuparse.

Kate del Castillo ha dicho ser víctima de persecución política (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

“(Kate) Ha venido dos o tres veces y no ha tenido necesidad de amparar, no hay nada contra ella” dijo Eric Castillo para el programa vespertino transmitido por TV Azteca.

Cabe recordar que, fue en enero del 2016 que se dio a conocer la reunión que tuvieron Kate del Castillo y Sean Penn con el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, lo cual fue publicado en la revista Rolling Stone.

La Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), informó días después de que se divulgó dicha publicación sobre la investigación en contra de la actriz por operaciones de procedencia ilícita y lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa.

También fue citada a declarar como testigo tras interceder para que Sean Penn entrevistara al narcotraficante. Ya que el gobierno obtuvo parte de la comunicación que tuvo Kate con Joaquín Guzmán para el encuentro que tuvieron en octubre del 2015.

En el 2017, ella demandó a la PGR por presunta persecución y violación a sus derechos cuando fue investigada.

Eric del Castillo defendió a su hija (Foto: Instagram @katedelcastillo)

Además, al sentirse perseguida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, Kate decidió permanecer en Estados Unidos y externó que se había montado un juicio mediático en su contra, por lo que, en su regreso a México en 2018, ella señaló que había sido perseguida políticamente.

“El Estado mexicano me persiguió y me atacó por mi condición de mujer y figura pública y por ser una crítica del gobierno (de Peña Nieto) o por entrevistar al hombre más buscado del mundo o por exhibir a las autoridades que permitieron su fuga”.

Desde que la actriz regresó a territorio mexicano han transcurrido 26 meses pero no todo ha sido sencillo, porque Kate busca que “se le repare el daño moral y material que sufrió por la persecución política” de la fue víctima en los últimos tres años de la administración de Peña Nieto, de acuerdo con información de Milenio.

No obstante, el medio anteriormente citado puntualizó que la FGR ha rechazado darle la calidad de víctima, por lo que la protagonista de “La Reina del Sur” promovió un amparo ante Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, recurso a través del cual reclama que Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales ha sido omisa en reconocerla y otorgarle la “calidad de víctima”.

