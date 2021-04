El supuesto romance entre Luis Miguel y Lindsay Lohan: qué pasó entre el cantante y la estrella de EEUU

El noviazgo entre Lindsay Lohan y Luis Miguel habría sido fugaz, pero real (Foto: Instagram / @lmxlm @lindsaylohan)

Luis Miguel fue capaz de conquistar a cientos de mujeres y mantuvo un romance con decenas de ellas. Entre las mujeres de su vida se sabe que desfilan celebridades como Alicia Machado, Lucía Méndez, Sofía Vergara, Mariah Carey, entre muchas otras. Recientemente, se reveló que otra actriz que se suma a la lista es Lindsay Lohan, quien se relacionó con el cantante hace más de 10 años.

Se cree que, cuando todavía no acontecía la ruptura entre “El Sol” y la actriz Aracely Arámbula, pero ya habían comenzado los roces entre la pareja, la actriz estadounidense llegó a la vida del cantante. Cuando Luis Miguel y Lindsay Lohan comenzaron su noviazgo éste no se hizo público porque existían trabas legales y sociales, pues se estaba llevando el trámite de divorcio entre la ex pareja.

El matrimonio que se llevó a cabo en 2006 y del cual se conoce muy poco, fue una de las relaciones más polémicas de “El Sol”, no sólo por los rumores de infidelidad que existieron durante la relación, sino por el conflicto legal en el que desembocó el divorcio y la renuencia de Arámbula a dar detalles de sus vidas personales.

Durante el divorcio entre Luis Miguel y Aracely Arámbula, el "Sol" habría salido con Lindsay Lohan (Foto: The Grosby Group)

Mientras tenía lugar la mencionada separación oficial, el intérprete de Ahora te puedes marchar, supuestamente habría salido en búsqueda de una nueva compañera de vida y la encontró en Lohan, con quien fue visto feliz en una fiesta.

En un principio, los rumores señalaban que Luis Miguel sostenía una relación con la amiga de la actriz, pero pronto surgió otra versión de los hechos, en la que se decía que un amigo cercano a ambas jóvenes había revelado que con quien realmente estaba saliendo era con la protagonista de Juego de gemelas.

A pesar del renombre de ambos artistas, su relación no trascendió realmente entre los medios y fue sepultada por los escándalos que ya atravesaba el cantante.

El amor no logró que la relación se mantuviera por mucho tiempo y se cree que, como muchos otras historias de amor de “Luismi”, los famosos se separaron después de una fugaz aventura.

Muchas celebridades alrededor del mundo han compartido cómo es que Luis Miguel ha logrado poder conquistarlas, pero algunas han preferido mantenerlo para ellas, como es el caso su ex esposa Aracely Arámbula, quien recientemente, y a pocos días del estreno de la segunda temporada de la bio-serie del cantante, se negó a que su nombre fuera mencionado.

En el comunicado que Arámbula publicó el pasado lunes, se lee: “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios”, y expresó que nunca había dado permiso para que su nombre se utilizara como parte de la narrativa biográfica del “Sol”.

La segunda temporada de "Luis Miguel: La serie" se estrenará este domingo (Foto: Instagram @luismiguellaserie)

El abogado de la actriz, Guillermo Pous, mencionó que en ningún momento existió una propuesta económica para que fuera utilizada la imagen de la protagonista de La Doña. “No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, reveló el abogado.

La segunda temporada de Luis Miguel: la serie se estrenará el próximo domingo a través de las plataforma de streaming Netflix. Esta entrega promete profundizar en las relaciones sentimentales que el intérprete de Sabor a mí tuvo durante los mejores años de su carrera y también durante su decadencia.

