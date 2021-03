La cariñosa felicitación de Juanpa Zurita a Carlos Rivera por su cumpleaños 35

ARCHIVO – Carlos Rivera festeja en redes sociales sus 35 años este 15 de marzo (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

El cantante Carlos Rivera comenzó a festejar su cumpleaños número 35 en redes sociales desde el pasado viernes con un video en TikTok en donde podemos apreciar otro de sus cautivadores bailes. De igual forma, este15 de marzo por la tarde, publicó una selfie en su cuenta de Instagram, en donde se felicitó a sí mismo escribiendo: “Cuando eres un niño, de repente despiertas y te dicen: ¡Felices 35 años!”.

Los comentarios y felicitaciones tanto de fans como de celebridades no tardaron en aparecer en su publicación, entre ellos la del actor, presentador e influencer Juanpa Zurita, quien le escribió “Hermano, feliz cumpleaños”. Su comentario no pasó desapercibido por los internautas, llegando a más de 600 me gusta a las pocas horas de haber sido publicado.

La amistad de estos artistas ha llamado la atención repetidas veces desde el diciembre pasado, cuando ambos se vieron envueltos en cierta polémica por la naturaleza de su relación e incluso bromas sobre un supuesto noviazgo, y es que todo comenzó gracias a sus graciosas interacciones a través de Twitter, Instagram y sus apariciones en televisión.

Juanpa Zurita y Carlos Rivera en ¿Quién es la Máscara?

El cantante Carlos Rivera y el actor y youtuber Juanpa Zurita comenzaron su amistad el año pasado, pues no sólo compartían set de grabación en Televisa, sino también un sentido del humor similar. Su cercana relación se dio a conocer gracias a sus constantes interacciones a través de redes sociales, desde el comienzo del programa estelar de Televisa ¿Quién es la máscara?, en donde ambos participaban como investigadores, junto a Consuelo Duval y Yuri.

A pesar de que se hizo evidente que su amistad iba más allá de lo que veíamos en pantalla, la relación no llamó la atención hasta que el pasado diciembre, después de una emisión del programa, Zurita publicó en redes sociales el mensaje: “Una noche con Carlos Rivera y ya se me pegó lo suyo”. La publicación desató un escandalo que rumoraba que la relación no era meramente amistosa, sino de noviazgo.

El rumor de que habían pasado una noche romántica juntos corrió por medios de comunicación y redes sociales hasta que Zurita escribió en Twitter “Amor de tres, es una mala relación” adjuntando capturas de pantalla de su conversación con Carlos Rivera, dando a entender que ninguno de los dos lo había tomado mal y que, inclusive, estaban bromeando acerca de ello por mensajes.

La reacción fue aplaudida por los internautas por no haber tomado mal el rumor, pues en la conversación se puede leer “¡Ya nos exhibiste!” del cantante a Juanpa, reflejando la cercana amistad que llevan ambos, bromeando acerca de su supuesto noviazgo y cómo los medios lo tomaron. Poco después, Zurita reconoció que su comentario se prestaba a malinterpretarse debido a un error de redacción, aclarando que entre ellos no existía más que una buena relación laboral y una creciente y cercana amistad.

(Foto: Instagram de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera)

Por su parte Cynthia Rodríguez, con quien Carlos Rivera lleva un noviazgo, respondió que Juanpa Zurita y el cantante llevan un relación bastante cercana desde que comenzaron las grabaciones del programa ¿Quién es la máscara?, pues entre ellos y sus colegas investigadores existe un buen compañerismo.

SEGUIR LEYENDO: