Survivor 2021: qué integrantes prometen polémica

Aunque los concursantes de Survivor México llevan un par de semanas grabando el programa, la primera emisión será el día de hoy, las personas que esperan el inicio de este reality podrán verlo por la señal de Azteca Uno este miércoles 7 de abril a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).

Entre las 24 figuras públicas que protagonizarán esta prueba de supervivencia se encuentran algunos personajes que podrían generar polémica y mayor expectativa por afirmaciones que habría hecho Gabriel Cuevas contra Bella de la Vega; así como la supuesta trama del primer reto.

A finales de marzo, el reportero de Venga la Alegría habría cuestionado en su programa de radio la verdadera edad de la viuda de José Ángel García; ante esto la actriz y modelo llamó a Flor Rubio, titular de la titular del programa Fórmula Espectacular, quien expresó:

“Yo estoy preocupada porque Gabriel todavía no entra a Survivor y ya está generando mucha controversia. Me llamó Bella de la Vega (el fin de semana pasado), que es una de las participantes de Survivor y me llamó un poco consternada por los comentarios que ella considera fuera de tono, en su contra, por parte de Gabriel”.

Esta no es la primera vez que Gabo Soto se involucra en una polémica pues los fans de Exatlón México hicieron públicas las capturas de pantalla donde pedía que una de las concursantes se lesionara, se trataba de Mati Álvarez, quien recientemente se coronó como ganadora de esta edición del programa.

Posteriormente se disculpó por dichas afirmaciones en Twitter y explicó que estaba molesto por como trataba a su compañera Ana Lago.

Tal es la expectativa por el estreno de Survivor que los spoilers comenzaron a circular en redes sociales desde hace días, esto también ha pasado en programas como Exatlón México.

De acuerdo con dicha cuenta que filtra información, Gabriel Cuevas (Jaguares) y Bella de la Vega (Halcones) habrían sido considerados como el integrante más débil de sus respectivas tribus; supuestamente el primer desafío habría consistido en que cada equipo atara al compañero que cumplía con dicha característica.

El video publicado por la cuenta de spoilers correspondería supuestamente a la continuación del promocional que difunde TV Azteca en su programación, en dicho clip se escucha la voz con eco de Carlos ‘Warrior’ dando instrucciones a las tribus, quienes están a bordo de un barco.

“Tendrán que atar de manos y pies a los integrantes más débiles de su tribu y el primer equipo que llegue nadando aquí con su integrante más débil, recibirá el cofre más grande su suministros” se escucha decir al conductor del programa.

La veracidad del video no se puede comprobar porque no fue publicado por alguna de las cuentas verificadas de la televisora, sin embargo tiene los logotipos de TV Azteca y está empalmado con el promocional difundido oficialmente “siento que va a hacer de los primeros eliminados jajahahahahhaa solo lo mandan para armar polémica”, comentó uno de los usuarios de Twitter.

En las imágenes se puede apreciar a Bella de la Vega llorando y siendo consolada por sus compañeros, quien estaría supuestamente fatigada por la dureza del primer reto; también se logra apreciar a Gabo Cuevas haciendo gestos mientras lo atan y remolcan nadando en el mar.

Este reality show de supervivencia tendrá lugar en las playas de la República Dominicana. En éste los concursantes se enfrentarán ante el hambre, la desesperación y la intensidad con el objetivo de coronarse campeones y ganar 2 millones de pesos.

Quienes deseen ver a las 24 figuras públicas en Survivor México 2021 podrán sintonizar Azteca Uno en el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Star TV y Megacable; sin embargo los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición. El inicio de temporada también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca. La eliminación será transmitida los domingos a las 8 de la noche.

Aunque han sido 16 en otros años, en esta edición son 24 los concursantes entre cantantes, actores, deportistas y presentadores de televisión, quienes tendrán que valerse de sus capacidades físicas para obtener suministros. Ellos están divididos en dos tribus: Los Halcones (el equipo verde) y Los Jaguares (el equipo amarillo).

