Retiraron demanda por plagio contra película “La forma del agua” de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro es un cineasta mexicano reconocido por sus películas de ciencia ficción (Foto: Francisco Guasco/EFE)

La demanda interpuesta en 2018 a la aclamada película del cineasta Guillermo del Toro, La Forma del Agua, fue desestimada en días recientes, pues se declaró que las acusaciones de plagio por el cortometraje Let me hear you whisper (Déjame oírlo susurrar) de Paul Zindel, eran “infundadas”.

De acuerdo con el medio estadounidense The Hollywood Reporter, Guillermo del Toro y otros acusados presentaron el viernes pasado, algunos documentos en los que se establecía un acuerdo para desestimar el caso.

“David Zindel, el hijo de Paul Zindel, autor de Let Me Hear You Whisper , reconoce, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus afirmaciones de plagio son infundadas. Él reconoce a Guillermo del Toro como el verdadero creador de La forma del agua . Cualquier similitud entre las dos obras es una coincidencia”, expresó uno de los implicados de Searchlight pictures, según el medio mencionado.

Cabe recordar que este conflicto legal ya tenía varios años, pues la cinta dirigida por Guillermo del Toro fue denunciada por el David Zindel, hijo del fallecido Paul Zindel en 2018 y aseguró que el filme ganador del Oscar tenía grandes similitudes con Let me Hear you Whisper, obra de 1969 que cuenta la relación que se establece entre una ensimismada e introvertida cuidadora de un laboratorio militar de experimentación biológica durante la Guerra Fría y un delfín a su cargo.

Las aparentes similitudes entre el cortometraje y la película se hicieron virales en ese entonces (Foto: Archivo)

En aquel entonces, David Zindel, hijo del fallecido escritor puntualizó:

The Shape of Water (2017) ha sido presentada al público como un trabajo original de fantasía y ciencia ficción, cuando en realidad es una copia de los elementos, temas y personajes de la obra del ganador del Premio Pulitzer, Paul Zindel

Por su parte, la productora Fox también se posicionó al respecto y ahondó en que las acusasiones sólo eran un intento de desacreditar la película de Guillermo del Toro.

“Las declaraciones que el señor Zindel ha dado al estado no tienen ninguna base, no tienen mérito y sólo buscan quitar un poco del reconocimiento que este filme se ha ganado. Además, la demanda parece coincidir con la etapa de votación de los Premios de la Academia en orden de presionar a nuestro estudio para llegar a un acuerdo rápido, cosa que no va a pasar”, declaró la cinematográfica Fox en ese entonces, por medio de un comunicado.

No obstante, unos meses después de que se presentó la demanda, Percy Anderson, juez federal del Distrito Central de California consideró que “pese a algunas similitudes superficiales y algunos puntos básicos del guion que comparten, las historias de la película y de la obra son diferentes”.

El fallo de esta determinación dejó abierta la posibilidad de recurso, por lo que en 2020, un tribunal estadounidense aceptó retomar la denuncia.

La forma del agua fue ganadora de varios premios de la Academia (Foto: @IndieWire)

¿Cuáles eran las similitudes entre ambos materiales?

Let me Hear you Whisper es la cuarta obra que Paul Zinder, nacido en Nueva York el 15 de mayo de 1936. Presenta la relación entre Helen, una conserje, y un delfín cautivo en un laboratorio de experimentación biológica que se encuentra trabajando en análisis cerebrales.

En el texto de Zindel, los científicos emprenden pruebas relacionadas con la neurociencia para determinar por qué los delfines no hablan y dotarles de esa capacidad: cada que un cetáceo logra la hazaña del habla, es sometido a un entrenamiento para entrar a la guerra submarina que pelean Rusia y Estados Unidos.

Conforme avanza la trama, Helen se encariña con el delfín y planea ayudarlo a escapar cuando se entera que los científicos lo sacrificarán si no logran hacer que hable. Los laboratoristas descubren los planes de la cuidadora por lo que deciden torturarla, situación que provoca que el delfín rompa su silencio y hable para calmarla.

Por su parte, el argumento de La forma del agua, coescrita por el cineasta tapatío y Vanessa Taylor, cuenta cómo una mujer muda se relaciona sentimentalmente con una enigmática criatura marina encerrada en un laboratorio, hasta que pone en acción una campaña por liberarla y evitar que experimenten con ella.

