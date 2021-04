Ninel Conde en “Hoy”: esquiva e indiferente ante los graves problemas legales de Larry Ramos

La cantante sí habló de su situación sentimental

Ninel Conde reapareció en las televisión mexicana para promocionar su más reciente trabajo, pero no evitó que la cuestionaran sobre el romance que sostiene desde el año pasado con el empresario colombiano Larry Ramos, quien está bajo un agresivo proceso legal de fraude por más de USD 27 millones en Estados Unidos.

“La Bombón asesino” apareció en el programa Hoy, donde llegó para promocionar la canción Tú me pones a pecar que hizo al lado de Juan Magán, y aunque los conductores evitaron cuestionarla sobre los temas legales de su pareja, tuvo que explicar cómo es su situación amorosa.

Ninel, con el rostro serio y en ocasiones dudosa, dijo que no ha tenido mucho tiempo de disfrutar los primeros meses de unión al lado de Larry Ramos.

“Bien, entre pandemia, el proyecto y tanta cosa, se pasa todo muy rápido y no he tenido tiempo de vivirlo como se debe, pero ya habrá tiempo”, aseguró.

Video: Hoy

Tanto Galilea Montijo, Arath de la Torre y Raúl “El Negro” Araiza apoyaron la respuesta de Ninel Conde y no cuestionaron más sobre el millonario fraude cometido en contra de Alejandra Guzmán y otras tantas personas en Estados Unidos.

Frente a esta situación, Ninel logró cambiar el tema para volver a hablar de la grabación del videoclip de la canción que fue estrenada hace unas semanas.

“Lo disfrutamos muchísimo, fueron casi 20 horas de trabajar... El Sol arriba, el piso ardiendo... era repite y repite, me faltaba el aire porque yo venía de una dieta muy fuerte. Pero quedó muy padre, valió la pena y los sacrificios se hacen cuando uno va a trabajar a la playa, porque no es lo mismo”, concluyó.

Desde hace varias semanas, Ninel Conde y Larry Ramos se han mostrado distantes sobre su relación, pero insisten en que existe mucho amor entre ellos. La cantante ha estado una larga temporada en Miami, mientras que el colombiano no ha aparecido a su lado, quizá porque en Estados Unidos se le persigue por fraude.

Incluso se ha especulado que ya han puesto un punto final a su polémica relación, la cual habían defendido contra viento y marea a pesar de los ataques de Giovanni Medina y la presentación del proceso legal por parte de Alejandra Guzmán y otras tantas personas.

A pesar de su distancia marcada en los espacios públicos, Ninel Conde afirma que continúa junto a su esposo e insiste en apegarse al hombre que ama.

Hace unas semanas se difundieron unos videos que incrimienan a Larry Ramos, pero la actriz prefirió mantenerse al margen del escándalo que acompaña a su esposo.

Lucho Borrego, conductor de Suelta la Sopa, contactó a la famosa mexicana para cuestionarla sobre estas revelaciones, pero la respuesta dejó a más de uno desconcertado.

Ninel Conde desató dudas sobre un posible embarazo debido a una reciente publicación en redes (IG: ninelconde)

La también cantante replicó al comunicador a través de un mensaje de texto: “Te quiero pedir un enorme favor, amigo mío, no me digas cosas diferentes ni chismes, que yo sé que es parte de tu trabajo”.

“No me digas nada, no me quiero contaminar en mi relación, yo vivo mi vida tranquila y en paz”, concluyó la famosa mexicana y con lo que refrendó su absoluta confianza hacia su actual esposo.

A pesar de apoyarlo contra viento y marea, Ninel Conde sí se desmarcó del proceso legal. “Estoy concentrada en mis cosas. Nada tiene que ver conmigo, yo soy una mujer de trabajo, dedicada a crear”, aseguró en la entrevista con el programa El Gordo y la Flaca.

