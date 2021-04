“Me quedé en shock”: Francisca Lachapel reaccionó a las críticas por su físico ahora que está embarazada

@francisca / Instagram

A seis años de convertirse en el rostro ganador de Nuestra Belleza Latina del 2015, Francisca Lachapel, mejor conocida sólo por su nombre de pila, ha iniciado con una de las mejores etapas de su vida: el convertirse en madre.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad en este nuevo proceso pues también se ha convertido en la mira de las criticas por los cambios físicos que el embarazo le ha dejado hasta el momento.

Y para acallar los malos comentarios, la presentadora del programa Despierta América lanzó un fuerte mensaje en el que pidió discreción y enlistó sus complejos.

Además de dar a conocer el ataque del que ha sido víctima, en su video de casi 10 minutos publicado en Instagram, Francisca también lleva otra intención y es generar sensibilidad en el tema para aquellas otras mujeres que no se pueden defender: “Tenemos que tener más empatía, tenemos que filtrar las cosas que uno dice, hay que filtrarlas”, aseguró.

Pues según explicó en un primer momento, esta situación la ha estado afectando mucho los últimos días: “Soy un ser humano que siente, que padece y tengo que sacar esto porque ya me está afectando”.

Sin embargo, recordó a sus fans que pese a sentirse de esta manera, su embarazo es una etapa hermosa de la que “lo único que quiero son puras cosas positivas”.

En confianza Francisca explicó a sus casi tres millones de seguidores de Instagram que la situación la ha llevado a pensar en retirarse de las redes sociales para no leer las criticas a su aspecto físico: “Desaparecer y tal vez volver después de dar a luz, ya cuando pueda presentar al mundo a la Francisca que muchos quieren ver o entienden que deberían de ver todo el tiempo”.

Pues recordó que la manera en la que se ha hablado de su embarazo y de su aumento de peso no sólo ha sido por comentarios en Internet, sino que se lo han dicho en persona: “Me han escrito cosas como que estoy gorda, que esto del embarazo no me sienta muy bien, que ahora me visto como una vieja”, continuó.

Durante su comunicado la también actriz detalló cómo fueron sus primeras reacciones ante tantos comentarios tan negativos: “Me quedé en shock y con la boca abierta. No puedo entender todavía la falta de sensibilidad de mucha gente”.

A partir de este punto Francisca recordó al público que el embarazo es algo que cada mujer vive de manera diferente y “no puedo creer que haya gente que tenga tan poco tacto de hacer este tipo de comentarios”.

De la misma forma relató que las mujeres desde el momento en el que nacen se convierten en sujeto de criticas y etiquetas para ser “la muchacha perfecta” y que incluso en el embarazo se sigue exigiendo esa perfección.

Sobre esa idea recalcó “yo estoy muy lejos de ser. Yo soy una embarazada, siento yo, normal”. En cuanto a los cambios físicos que ha experimentado en carne propia, comentó que no en todos los cuerpos ocurre de la misma forma ya que algunas mujeres “no engordan sus extremidades, solamente hacen la barriguita, la criatura como por dentro, pero hay otras embarazadas que la realidad es totalmente distinta y yo soy de esa parte del grupo”, aseguró.

En lo que respecta a los cambios que ha visto en su cuerpo, Francisca resaltó el aumento de peso y el cambio en su temperatura corporal, algo por lo que siempre tiene calor, además de un mayor peso en sus pechos y un engordamiento en sus piernas, lo que le provoca rozaduras.

Claro que en su mensaje también agregó una fuerte respuesta a aquellos que le han criticado su cambio de look al apostar por atuendos que la “hacen ver mayor” y explicó: “Si me pusiera la ropa que me ponía antes, estoy segura que también me criticarían porque se me saldría todo y sería mucho para todos ustedes”.

Añadió que la ropa que ahora lleva la hace sentir más cómoda: “Me ha costado tantísimo, muchísimo adaptarme a este nuevo cuerpo, a la manera en cómo se ha transformado mi cuerpo para poderle dar vida, soporte a mi criatura. Entonces, me visto de la manera en que me siento más cómoda”.

Pues las rozaduras en sus muslos la han llevado a protegerse con algunas otras prendas y de ahí su principal motivo de utilizar pantalones o faldas y vestidos por debajo de la rodilla.

Como mensaje a aquellos que la han atacado, Francisca explicó “son muchas cosas por las que una pasa, como para también tenerle que estar prestando atención a ciertos comentarios, como también recibir la presión de ser una embarazada perfecta”.

Sin embargo, detalló que no todo el proceso ha sido malo y aunque desde hace una semana los comentarios le han afectado sigue estando “plena y feliz”: “Yo no sé qué ve la gente, porque yo me siento bella”, agregó.

Y en cuanto a su vida familiar, tampoco nada ha cambiado; la mayor prueba de ello es que su esposo le dio un nuevo anillo, que no le ajustara en su dedo, “me compró un anillo y me pidió que me casara con él de nuevo”.

Concluyó su mensaje recordando al público que se acerca a la última etapa de su embarazo, por lo que su cuerpo pueda cambiar aún más “les estoy adelantando para que se ahorren cierto tipo de comentarios”.

Luego de su comunicado, la conductora compartió una fotografía para agradecer el apoyo que ha recibido de sus fans: “¡Hola!, ¡Hola! Agradezco con todo mi corazón cada mensajito que me enviaron. ¡Los quiero mucho! Feliz martes mi gente linda”, escribió.

A la publicación se sumaron muchas celebridades, quienes dejaron sus comentarios de apoyo a Francisca, entre ellos Carolina Sarassa, Stephanie Himonidis “La Chiquibaby” y Sandra Echeverría.

Claro que no fueron las únicas en mostrar su apoyo a Francisca, pues también Jualián Gil, un personaje con el que recientemente se enfrentó a una polémica, dejó su mayor prueba de apoyo.

El actor escribió “Francisca no hagas caso... no estás gorda... estás llenita de un ser que te hará la mujer y la mamá más feliz del mundo... ¿Qué no eres perfecta? ¿Y quién es perfecto? Nadie... Disfruta tu maternidad que es la etapa mas linda de una mujer. Te queremos”.

Con este comentario Julián Gil recibió más de cinco mil me gustas y más de cien respuestas, ya que el mes pasado cuando la presentadora habló de la pelea por la custodia legal de Matias, hijo del actor con Marjorie de Sousa, el actor arremetió en contra de la presentadora y dijo “Francisca, creo que tiene que estudiarse bien el caso desde el día uno”.

