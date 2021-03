Julián Gil reflexionó sobre su paternidad: “Se juntaba la inmadurez”

Julián Gil ya se resignó a haber perdido la custodia de su hijo Matías (Foto: Instagram @juliangil)

Del público es sabido que Julián Gil ha padecido grandes dificultades para poder estar cerca de su hijo Matías, a quien procreó al lado de Marjorie de Sousa, pues la madre del pequeño ha interpuesto peticiones jurídicas que le impiden al actor obtener la patria potestad del niño de cuatro años.

El mediático caso legal se ha llevado a cabo desde 2018, y tras múltiples citas y apelaciones, un juez determinó que Julián no puede ver a su hijo, situación que ha entristecido al histrión, quien aseguró recientemente que en su papel en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Le ha ayudado a “sanar” y a entender aspectos relacionados con su paternidad.

Desde principios de enero de 2021 se supo que la actriz venezolana es la responsable total del cuidado de Matías, mientras Gil está obligado a otorgar una pensión mensual a pesar de que no tiene contacto alguno con el niño de 4 años.

En enero, Julián Gil felicitó a su hijo por su cumpleaños número cuatro a través de Instagram (Foto: Instagram de Julián Gil)

Gil ya “ha dejado por la paz” el tema de la custodia de Matías, sin embargo no es su único hijo, pues también es padre de Julián Jr., nacido 1995 fruto de su relación con María Hilda Rivera; y de Nicolle, a quien procreó a la edad de 15 años con Brenda Torres.

Los hijos mayores del también modelo han sido sus grandes compañeros, pues la poca diferencia de edades los hace vivir situaciones similares, toda vez que ya son adultos y tienen una relación tan cordial que incluso hacen un viaje internacional juntos una vez al año.

Pero esta felicidad entre padre e hijos no fue siempre así, pues el actor reveló que al haber sido papá tan joven no contaba con la madurez requerida para llevar una paternidad ideal, además del factor económico que lo llevó a dejar la escuela y combinar tres trabajos distintos para poder sacar adelante a su familia.

El actor de 50 años actualmente sostiene una relación con Valeria Marín, reportera de Deportes (Foto: Instagram de Valeria Marín)

“Tuve momentos de fractura con Nicolle cuando ella era adolescente, tuvimos nuestras conversaciones donde me dijo ‘papi por qué no estuviste conmigo en mi graduación o por qué no estuviste en esto o tal’ y yo le decía que no es que no quisiera sino que se juntaba la inmadurez con que tenía dos o tres trabajos”, contó el histrión a El universal.

Señaló también que su papel en la telenovela de Juan Osorio le ha ayudado a sanar el proceso que ha vivido sin su hijo: “Ahora que leo los textos o estoy en escenas con Mane (su hijo en la telenovela), yo he salido súper afectado porque pienso ‘sé que esta conversación la voy a tener con mi hijo en unos años’. Ha sido un personaje gratificante para mí, como un eje catalizador para también poder drenar estas cosas personales que me suceden ahora”, expresó.

Marjorie de Sousa, por su parte, recién lanzó un sencillo musical intentando probar suerte como cantante (IG: marjodsousa/ juliangil)

Hace unos días, Gil llamó la atención por felicitar al pequeño con una foto en Instagram: “Feliz cumple Mati. Muchas bendiciones hijo, 4 añitos”, escribió el actor. El emotivo mensaje pronto llamó la atención, ya que el argentino lleva varios años sin reunirse con su hijo debido a la intensa batalla que mantuvo con Marjorie de Sousa en los tribunales mexicanos.

Muchos de los amigos de Gil lo apoyaron en esta significativa publicación e incluso recordaron que el tiempo le dirá a Mati quién es su padre. “Felicidades Mati, que Diosito te cuide de todo mal”, escribió por su parte Patricia Ramosco, hermana de Julián y tía del pequeño que hoy cumple años.

En tanto, Marjorie de Sousa también le dedicó un mensaje a su hijo. En sus redes sociales compartió algunas fotografías que documentan el crecimiento del pequeño y palabras de aliento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: