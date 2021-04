Vecinos 2021: cuáles fueron las sorpresas del inicio de temporada

El pasado 4 de abril estrenaron la décima entrega de "Vecinos", misma que también sacará la onceava temporada más tarde en este 2021 (Captura: Las Estrellas)

Vecinos, la serie de comedia de Televisa, causó furor luego de que el pasado 4 de abril estrenara su décima temporada a través de la transmisión de Las Estrellas. Si bien en la entrega pasada tocaron el tema de la pandemia por Covid-19 y que tuvieron varios capítulos donde mencionaron la situación, en esta ocasión ya no quieren hacerlo un tema de conversación entre los personajes.

Y es que Elías Solorio, productor que ha estado a cargo del programa desde sus inicios, explicó que no quiere que el encierro sea el punto central de esta comedia de situación, puesto que “la gente también quiere olvidarse del encierro y de todo lo que ha significado la pandemia”. Ahora el enfoque recae en ciertos residentes en específico: Luis y Silvia, y la familia López Pérez.

"Vecinos" es uno de los programas que atraen más rating para Televisa (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Distrito Comedia)

Cuando terminó la temporada pasada, quedó al aire que alguna de las vecinas esperaba un hijo. Poco después se aclaró que una de ellas era Silvita (interpretada por Mayrin Villanueva), quien no dudó en darle las buenas nuevas a Luis (Darío Ripoll); la incógnita era la reacción que tendría, si era bien recibido o si tendría que meterse en peleas con su pareja.

Del mismo modo, los López Pérez parecieron encontrar la fortuna luego de que fueran a dejar en empeño una moneda antigua que parecía ser bastante valiosa. A pesar de ello, quedó en duda si aquel supuesto golpe de suerte bastará para que la presumida Magda pueda darse la vida de lujos que por tanto tiempo ha anhelado.

Elías Solorio también es productor de "Mi querida herencia" (Foto: Instagram @eliassolorio)

¿Qué respondieron en el estreno de esta décima temporada?

No hay que olvidar que los primeros tres capítulos de la nueva temporada fueron transmitidos en televisión abierta, pero también permitieron que estuvieran disponibles en el sitio web de Las Estrellas, así como la plataforma de streaming de Blim. Ya desde las primeras escenas es posible saber qué hizo Luis al saber que será papá.

Y es que cualquiera hubiera esperado que desatara un ataque nervioso donde tuviera que pedir la ayuda de su leal inhalador para el asma; sin embargo, saltó de felicidad y comenzó a gritar por todo el edificio que espera un bebé de su ahora esposa Silvita. Por supuesto, a pesar de que es uno de los personajes más sensatos y serios de todos, eso no impide que la mala fortuna venga a él, por lo que en su emoción sufre un accidente en plena calle.

Por supuesto, ya que ningún vecino pareció darle importancia al asunto cuando vieron que todavía respiraba, Luis comenzó a hacer los preparativos tanto para el regreso de su esposa, como por la próxima llegada de su hijo o hija. Es a partir de aquí que comienzan los verdaderos problemas para el futuro padre: entre preguntas sobre si prefiere un niño o una niña, de elegir el nombre de su bebé y de comenzar con un estado ridículo de paranoia y sobreprotección para su esposa embarazada, Luis volverá a las andadas con sus arranques neuróticos.

Ya desde hace tiempo era sabido que Silvita esperaba un hijo de Luis (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Distrito Comedia)

Por otra parte, los López Pérez dan las buenas nuevas a sus vecinos: si bien Arturo no quiere decir que son ricos, Magda comenzó a envalentonarse con su supuesta fortuna. Al parecer, aquella monedita empeñada logró darles el suficiente dinero para que el matrimonio pudiera remodelar el departamento 202 y le añadieran un mayordomo junto con una mujer de servicio.

Magda, en un arranque de soberbia y egocentrismo que para nada sorprende a sus vecinos, comienza a despilfarrar el dinero que obtuvieron, permitió que su yerno Rocko y su nieto Morris prueben manjares al lado de ella y su marido. Incluso tiene una nueva meta: conseguir una mansión. Por supuesto, la suerte no puede sonreírle por mucho tiempo a estos vecinos, ¿cuánto tiempo durará la fortuna de los López-Pérez?, ¿o acaso sorprenderán a todos y podrán aumentar el dinero ganado? Estas preguntas las responden en estos tres primeros episodios.

Otra duda que quedó al aire es si Cris también le diría a Pedro si sería padre. Esta pareja, que empezó a salir desde la temporada pasada, fue vista con una prueba de embarazo. No obstante, aunque verificaron que la simpática vecina no estaba en espera de un hijo, estos novios confesaron que no les molestaría concebir un hijo juntos, por lo que podrían hacer el intento por conformar su propia familia.

La actriz y modelo, Yael Duval, compartió en redes sociales su emoción por haber participado en esta serie de comedia (Captura: Instagram @yaelduval23)

Otra de las cosas que se sabían era que tendrían la participación de bastante gente popular. Una de esas personas era la modelo y actriz Yael Duval, quien hizo acto de presencia como la sirvienta de Magda y Arturo. De quien todavía se desconoce a su personaje es el influencer y actor Paco de Miguel, de quien sólo se confirmó que filmó escenas en el set con el resto del elenco.

