“Él está en su rollo”: Ulises de la Torre explicó por qué se ha distanciado de Arath

El actor y conductor de televisión Ulises de la Torre habló sobre la ríspida relación que hay entre él y Arath de la Torre y admitió que a pesar del distanciamiento entre ambos, se alegra del éxito tanto personal como profesional de su hermano.

En un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Ulises admitió que su hermano está “en su rollo” y aclaró las razones por las que no estuvo presente en el festejo de cumpleaños de Arath en el programa Hoy el pasado 19 de marzo.

“Mira, él está en su rollo. Yo siempre le he dicho que le vaya muy bien, las puertas de mi corazón y de mis brazos siempre están abiertas; de mi familia sobre todo, de la casa. Pero eso es una decisión que él trae y yo la respeto mucho”, dijo el presentador según se vio en un video publicado en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes.

“No es algo grave ni me ha hecho daño, ni le he hecho daño. Simple y sencillamente él está en esa postura, pero aquí estaremos. La plática, la comunicación siempre estará por delante de todo y siempre me da mucho gusto que le vaya muy bien, con sus proyectos, que tiene una familia hermosa, unos sobrinos que los amo”.

Arath de la Torre destapó la “relación intermitente” que mantiene con su hermano menor en una entrevista que concedió a Yordi Rosado en noviembre del año pasado

Además, el actor de 42 años de edad admitió que no frecuenta a su hermano ni a su familia porque Arath está tomando precauciones debido a la pandemia por SARS-CoV-2. Aunque sí procura mantener contacto con ellos por vía remota.

“No nos frecuentamos porque él tiene muchas actividades y por la situación él se está protegiendo, pero yo sí hablo con mis sobrinos, en sus cumpleaños, en las navidades y eso, sí. Dos de ellos son más grandes y Lia, la pequeña, que no la he podido disfrutar mucho, pero sé que son unos niñazos”.

Finalmente, el hermano del conductor de Hoy reconoció que su hermano hará un excelente papel en su interpretación del Dr. Cándido Pérez: “Le queda muy bien porque, como dices, es un personaje, un icono de la televisión mexicana (...) No dudo que Arath lo llene bastante bien, ese toque actualizado y el elenco está padrísimo”.

Por su parte, Arath de la Torre habló de la “relación intermitente” que mantiene con su hermano menor en una entrevista que concedió a Yordi Rosado en noviembre del año pasado y atribuyó la cambiante dinámica a diferencias sobre la profesión actoral .

Arath de la Torre e Irán del Castillo protagonizarán la nueva versión de "Dr. Cándido Pérez" (Foto: Instagram / @castillo.iran)

“Yo con mi hermano tengo una relación intermitente... No ha sido fácil. Cuando yo estaba en ‘Soñadoras’, él estaba entrando a la carrera de mercadotecnia en el Tec de Monterrey. Estamos hablando de un abismo de 10 años, aproximados, de la carrera. Cuando él sale de la carrera decide ser actor, ¿no? Y yo creo que él creyó que le iba a llover el dinero, y la verdad es que esto ha sido muy difícil”, contó el actor en ese entonces.

“Entonces ha sido muy difícil mi relación con mi hermano”, admitió, “ha sido, te digo, muy intermitente. A veces estamos bien, a veces estamos mal, pero en el fondo nos amamos, ¿no? porque somos hermanos, pero no nos llevamos. Somos, un poco, el agua y el aceite. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, y me duele no tener una relación con él... pero tengo mucho de no saber de él”.

