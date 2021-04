El día que Brozo y “Ponchito” cambiaron a José Ramón por Carlos Loret

Brozo, Ponchito y José Ramón Fernández llegaron a compartir espacios televisivos juntos (Foto: Instagram @joseramonfernandeza)

En cada emisión de los Juegos Olímpicos y de la Copa Mundial, las televisoras mexicanas realizaban transmisiones y programas especiales bajo la temática deportiva de cada competencia. Las dos principales empresas, Televisa y TV Azteca invitaban a comediantes para brindarle un toque de humor a los análisis deportivos.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 ocurrió un evento televisivo que sorprendió a los seguidores de Azteca Deportes y todos los que formaban parte del programa Los Protagonistas ya que una de sus figuras cómicas principales presentó su personaje con la compañía rival.

Gracias a una invitación que realizó el comunicador Víctor Trujillo, mejor conocido con su papel de Brozo, a Andrés Bustamante -quien interpreta su papel de Ponchito- fue cómo se mudó de set y cambió a José Ramón Fernández para compartir cámaras con otro conductor de noticias.

En una emisión especial de Primero el Mundial, Brozo, Ponchito y Loret de Mola compartieron el mismo escenario (Video: archivo)

Ambos comediantes realizaron una edición especial en el programa Primero el Mundial, dicho programa era encabezado por el periodista Carlos Loret de Mola. La invitación se trató de un acuerdo en común que tuvieron los tres comunicadores por lo que Joserra no tenía conocimiento de dicho evento.

En la presentación de aquel día, Ponchito empezó por bromear que ahora ese sería su nuevo espacio de trabajo y necesitaba acostumbrarse para conocer su nueva dinámica. En su presentación se refirió a José Ramón y afirmó que no necesitaría de su ayuda para continuar con su presentación.

“Bienvenidos a ‘Primero Ponchito’, me estoy acostumbrando a esta nueva escenografía. Quería decirles que me da mucho gusto darles la bienvenida al nuevo programa del consorcio ‘Ponchovisión’. Llámale a José Ramón que ya no venga, me lo hecho yo solo”, expuso el comentarista.

Conforme avanzó el programa apareció Brozo y Carlos Loret de Mola para darle la bienvenida oficial al programa y empezar con su participación en el desarrollo de la transmisión. Intercambiaron bromas, chistes y demás comentarios llenos de humor.

José Ramón creó el programa Los Protagonistas donde llevó al comediante Andrés Bustamante para ediciones humorísticas (Foto: Instagram/joseramonfernandeza)

Dicho evento causó polémica en el mundo de las transmisiones deportivas porque se creyó que el personaje había firmado un contrato con la televisora de la familia Azcárraga, sin embargo, en días posteriores Andrés Bustamante salió a aclarar lo sucedido.

Explicó que todos sus personajes los tiene registrados y que él es el único que puede hacer uso de ellos, por lo que no tiene limitaciones de contrato para presentarse en diferentes programas de televisión nacional. Pero dicho evento molestó a José Ramón ya que habían compartido varios años de transmisiones únicas bajo la señal de Los protagonistas.

En una entrevista para Radio Fórmula, en el programa de José Cárdenas Informa, el creador del “Dr. Chunga” explicó los motivos que lo llevó a cambiar a Joserra por Loret.

Brozo y Loret actualmente aún comparten colaboraciones humorísticas del ámbito político del país (Foto: Captura de pantalla)

“Soy un gran amigo de Víctor Trujillo, me invitó a su programa, y como soy una persona de enorme libertad, acepté. Porque me invitó mi amigo Víctor, mi amigo Carlos Loret y estuve en su programa”, detalló.

En esa misma llamada Joserra le pidió que ya no vuelva a realizar ese tipo de colaboraciones porque arruinaban la imagen de Ponchito y del gran comediante que es Andrés, así lo dijo el periodista deportivo: “Ya no te vayas, que ya no te inviten. Porque eres un gran comediantes, eres el mejor en México y no me gustaría que te juntes con la vulgaridad, eres un comediante de gran nivel”, sentenció Fernández.

El estelar de Los Protagonistas le replicó a su compañero de trabajo que no vuelva a realizar dichas colaboraciones porque le podrían resultar con efectos negativos “No vayas porque después de sale lepra”, añadió Joserra.

SEGUIR LEYENDO: