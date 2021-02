“Tuvo errores graves”: David Faitelson y la polémica salida de José Ramón Fernández de TV Azteca

David Faitelson aceptó que decidió salir de la televisora azteca a causa del ambiente que existía en el lugar. FOTO: TERCERO DÍAZ/ CUARTOSCURO.COM

El periodista de deportes José Ramón Fernández Álvarez fue uno de los grandes comentaristas y analista que tuvo la televisora Tv Azteca, en ella forjó su trayectoria. En su camino fue maestro y ejemplo a seguir de diversos jóvenes periodistas que iniciaban su carrera, como David Faitelson y André Marín, todos parte del panel de programas como DeporTV y Los Protagonistas.

En 2007, José Ramón reveló que su salida de Tv Azteca, un año antes, fue a causa de traiciones que sufrió por personas cercanas a él. Faitelson siguió a su maestro y renunció a la televisora para continuar con su profesión en la cadena de ESPN.

El pasado 2 de febrero del año en curso, David Faitelson habló en entrevista con Mediotiempo para narrar los momentos que pasó con Fernández y explicar las razones por las que ninguno de los dos preparó su salida de la cadena Azteca, además de las traiciones que ocurrieron después de su salida.

José Ramón Fernández salió de TV Azteca en 2006 (Foto: Archivo)

Al ver los cambios administrativos y directivos que “borraban” el trabajo de su guía profesional buscó la manera de salir y probar suerte en otros medios a pesar de los sacrificios que representó. “Prácticamente le firmé en una servilleta a ESPN, me fui porque tenía que irme, no me gustaba el ambiente que había en mi alrededor”.

Comentó que algunos colaboradores fueron cínicos por mostrar una tristeza falsa ya frotándose las manos por lo que vendría, pero para él fue una despedida nostálgica.

André Marín y José Ramón Fernández tuvieron diferencias que causó la salida de Joserra de Tv Azteca en 2006 (Foto: Instagram@ andremarinpuig/Cuartoscuro)

David Faitelson apuntó que cuando Joserra renunció, no preparó su salida y que la presurosa decisión de ambos causó que no se cerrara la etapa de Fernández en Azteca Deportes. Según la perspectiva del comentarista, los directivos querían borrar la huella de Joserra.

“Hay que tener autocrítica, José Ramón no supo preparar el final en TV Azteca, tuvo errores graves, quizá fue su propia pasión. Nosotros no supimos preparar el final. Hay que preparar siempre los finales, todo tiene un principio y todo tiene un final, nada es eterno y yo creo que en un momento pensamos que éramos eternos”, comentó.

José Ramón fue el director de Azteca Deportes, tenía las facultades de elegir quién cubriría cada evento deportivo. Su experiencia y trayectoria en la televisora permitió que obtuviera ese puesto y formara un equipo de trabajo unido y profesional.

José Ramón y su equipo de cronistas deportivos solían liderar las transmisiones de Mundiales y Juegos Olímpicos en México (IG: joseramonfernandeza)

Cuando José renunció, el esquema de trabajo fue modificado por los altos mandos ejecutivos del canal.

Dentro de la trama que envolvió aquellos días, André Marín fue señalado como el gran “villano de la historia.

Casi un año después de su salida de TV Azteca, en entrevista con Fernanda Familiar, José Ramón Fernández aclaró todas las sospechas y dudas que había entorno a él.

El 30 de julio de 2007 en el programa A las 10 con Fernanda, declaró que su renuncia fue porque le advirtieron que miembros de Azteca lo traicionarían. La persona que lo previno fue Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa.

En una entrevista para Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, José Ramón detalló sobre quiénes fueron las personas que lo traicionaron. Dijo que miembros de Azteca Deportes pudieron estar detrás del complot en su contra, aunque no quiso afirmarlo totalmente señaló a Marín como sospechoso, “podría ser uno de ellos”.

Tras la salida de Joserra de Azteca fue, precisamente, André Marín quien ocupó su puesto en la televisora.

