Kate Winslet denunció la homofobia de Hollywood: “Los actores gays temen por su carrera si revelan su sexualidad”

"Los actores gays temen por su carrera si admiten su sexualidad", dijo la actriz Kate Winslet, que consideró que en el mundo del cine se vive un ambiente de "discriminación y homofobia" EFE)

“Muchos actores gays que trabajan en Hollywood ocultan su inclinación sexual ante el temor de que esto pueda arruinar sus carreras”, admitió la actriz Kate Winslet en una reciente entrevista. La estrella británica dijo a la revista cultural del dominical The Sunday Times que conoce al menos cuatro actores que no quieren revelar su sexualidad ante la posibilidad de que no sean contratados para interpretar personajes heterosexuales.

Winslet criticó lo que considera un ambiente de “discriminación y homofobia” en la industria del cine y agregó que el colectivo LGBT necesita un movimiento similar al de #MeToo, que salió a la luz hace unos años en los EEUU al revelarse los acosos sexuales contra actrices.

“No puedo decir el número de actores jóvenes que conozco, algunos bien conocidos y otros que empiezan, que están aterrados de que su sexualidad sea revelada”, añadió la actriz, de 45 años. “Un actor conocido acaba de conseguir un agente estadounidense y el agente le dijo: ‘Tengo entendido que eres bisexual. No lo haría público. Puedo pensar en al menos cuatro actores que ocultan absolutamente su sexualidad. Es doloroso. Porque temen que los descubran. Y eso es lo que dicen. ‘No quiero que me descubran’“.

“A pesar de las presiones a favor de más diversidad en los premios cinematográficos, en los que predominan actores y directores blancos, poco se debate sobre la representación de personalidades gays y bisexuales”, opinó la ganadora del Oscar por “The Reader”.

Kate Winslet y Saoirse Ronan en "Ammonite"

Winslet se refirió a esta situación a raíz de su película más reciente, “Ammonite”, dirigida por Francis Lee, donde interpreta el papel de la paleontóloga inglesa Mary Anning, que mantiene una relación secreta con Charlotte Murchison, interpretada por Saoirse Ronan.

En declaraciones al medio, la actriz reveló que le han preguntado más sobre las escenas de amor lésbico en su nueva película que sobre cualquier papel heterosexual que haya asumido.

La intérprete británica también señaló que el estigma se aplica en particular con los hombres. “Hollywood tiene que dejar de lado esa mierda anticuada de ‘¿puede jugar hacer de heterosexual porque, aparentemente, es gay?’”, afirmó.

“Eso debería ser casi ilegal”, dijo. “No creerías lo extendido que está. Y no se puede resumir en la pregunta sobre actores gay que interpretan papeles gay. Porque los actores, en algunos casos, eligen no salir del armario por razones personales. Y no es asunto de nadie. Quizás privacidad. Quizás condicionamiento y vergüenza “.

En cuanto a lo que es necesario para lograr un cambio en la industria, dijo Winslet, se necesitarán más voces. “La gente tiene miedo porque vivimos en un mundo donde la corrección política dicta la voluntad de la gente de ser franco. Vivimos en una cultura de señalar con el dedo. Y definitivamente siento que hacerme responsable, como lo he hecho, por haber trabajado con Woody Allen y Roman Polanski, me ha ayudado a sentir que se me permite tener una voz de nuevo. Durante varios años no estuvo bien para mí hablar así porque habría demasiada gente preparándose con sus grandes dedos puntiagudos”.

“No pretendo intimidar o enfrentarme a Hollywood. Solo estamos hablando de actores jóvenes que podrían estar considerando unirse a esta profesión y encontrar una manera de hacerlo más abierto”, dijo. “Para que haya menos prejuicios, discriminación y homofobia”.

Con información de EFE

