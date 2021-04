Exatlón 2021: quiénes podrían ganar la final

La primer temporada de Exatlón fue en 2017 (Foto: Twitter @ExatlonMX)

Este domingo 4 de abril se llevará a cabo la final de Extatlón, el reality show de TV Azteca que se ha posicionado como uno de los favoritos de la audiencia mexicana y ha mantenido un buen nivel rating desde su inicio en 2017. Pero no todo han sido buenas noticias porque el programa de competencias y resistencia física se ha enfrentado a filtraciones y un gran número de lesionados entre sus participantes.

A pocos días de la final de Exatlón México, la famosa competencia dio un vuelco dramático tras la eliminación de dos de los participantes más fuertes. En este sentido, los deportistas Heliud Pulido y Casandra Asencio tuvieron que abandonar el reality show de competencia deportiva.

Para la competencia final de varones Javi Márquez se enfrentará a Patrico ‘Pato’ Araujo, mientras que en la sección femenina será Evelyn Guijarro contra Mati Álvarez.

Pato Araujo (Foto: Twitter/@ExatlonMx)

De acuerdo con las diversas cuentas de spoilers en las redes sociales, la batalla varonil terminaría después de haber realizado tres de cinco circuitos, con un marcador 2-1, favorable para el concursante Pato Araujo, quien se coronaría en esta edición de Exatlón.

La televisora TV Azteca ha estado promocionando que la final de Exatlón se transmitirá de manera sincrónica, sin embargo en redes sociales se ha filtrado que el evento no será completamente en vivo, sino que sólo se transmitirá en tiempo real durante el último circuito de la competencia, esto con el objetivo de evitar la colación del nombre de los ganadores.

Estas afirmaciones se deducen debido a que la producción no contaría con el tiempo necesario para preparar cada prueba; además, cada competencia cuenta con 10 minutos de recuperación para los participantes, lo que no sería compatible con los tiempos de transmisión en vivo por televisión abierta.

El día de hoy algunos de los participantes de Exatlón México que ya salieron del programa visitaron a los conductores de Venga la Alegría, durante el segmento en el que estuvieron, platicaron sobre las habilidades y debilidades de los finalistas de este programa.

De acuerdo con Adrian Medrano, Yusef Farah, Daniel Noyola, Wushu y los hermanos Cázares, estos son los aspectos a considerar de sus cuatro compañeros:

Mati Álvarez (Foto: captura de pantalla de Instagram/@vengalaalegriatva)

Mati Álvarez expresa las cosas como son pues es muy metódica, consideran como parte de sus debilidades que a veces se presiona, actitud que podría jugar en su contra, de acuerdo con ellos, no debe permitir distracciones ante la presión de la trasmisión en vivo.

Las habilidades de Evelyn Guijarro (Foto: captura de pantalla de Instagram/@vengalaalegriatva)

Por otro lado, las fortalezas de su contrincante Evelyn Garro serían su excelente puntería, que tiende a tener una personalidad fría pues es estratega y que también se destaca por su velocidad y condición física, sus compañeros señalaron que incluso estando lesionada es capaz de seguir.

Su debilidad principal radica en la contrincante, ya que perdió el 50% de sus carreras contra Mati Álvarez.

(Foto: captura de pantalla de Instagram/@vengalaalegriatva)

Entre las fortalezas de Pato Araujo destaca su puntería, su paciencia y su capacidad para enfocarse en sus objetivos, sus compañeros destacaron su media de velocidad como el factor que juega más a su favor, por otro lado, mencionaron la ausencia de su esposa Zudikey como un factor que podría bajarle el ánimo.

(Foto: captura de pantalla de Instagram/@vengalaalegriatva)

Por último, en cuanto a Javi Márquez, sus compañeros destacaron como habilidades que se aferra a cumplir los objetivos que se propone pues su familia le inspira, además de la suerte que ha tenido, como debilidad tiene la puntería y sus sentimientos, ya que podría no canalizar sus emociones de la mejor manera y tener miedo a fallarle a sus parientes.

Otra de las supuestas filtraciones de las cuentas de spoilers fue que algunos de los ex contendientes podrían volver para apoyar a los deportistas que aún cuentan con un lugar en el programa.

Según estas filtraciones, quienes volverían a República Dominicana para presenciar la contienda final de programa deportivo, se componen por seis atletas: Pamela, David, Doris, Jazmín, Zamara y Keno.

A pesar de que dicha información no ha sido confirmada, en los más recientes avances oficiales que ha publicado la cuenta de Exatlón México, se puede ver que sí habrá presencia de ex contrincantes, aunque por videollamada en Zoom. Se trata de David Juárez y Pamela Verdirame, quienes están presentes dentro de la transmisión online, por lo que no queda claro si su presencia será de manera digital o si realizarán el traslado para presenciar la gran final.

