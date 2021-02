La “traición” a Luis Miguel que habría ocasionado un pleito legal con su hermano Alejandro

Alejandro Basteri hizo el registro del nombre de su madre en 2018 sin el conocimiento de Luis Miguel (Foto: Cuartoscuro/Instagram@abasteri)

Luis Miguel tuvo un segundo aire a raíz del estreno de su serie biográfica en Netflix en 2018. Luego de que se dieran a conocer muchos detalles de su vida privada, una de las cosas que quedaron más marcadas en los seguidores de esta producción fue el papel de uno de los más grandes amores del Sol de México: Marcela Basteri, su madre.

Con la popularidad que obtuvo Marcela entre el público, surgió la necesidad de tener un respaldo para continuar con la producción de la serie sin problemas, de ahí que se pensara en la posibilidad de poner el nombre de Marcela Basteri como marca registrada y que, además, estuviera a nombre de nada más y nada menos que Luis Miguel. Es aquí cuando se originaron los problemas.

De acuerdo con afirmaciones hechas por Jorge Carbajal en su programa de YouTube, En Shock, cuando Luis Miguel pretendió registrar el nombre de su madre al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), descubrió que no sólo estaba ya estaba patentada la marca, sino que quien hizo la inscripción fue Alejandro Basteri, hermano menor de Luis Miguel. Según el artículo de TVyNovelas dicho registro lo hizo el 14 de agosto de 2018.

Marcela Basteri fue muy importante para Luis Miguel. Esta es la última aparición pública que tuvo antes de su desaparición (Captura You Tube)

Jorge Carbajal aclaró que el problema no estuvo en que Alejandro hiciera el registro como tal, sino que no informara al intérprete de Ahora te puedes marchar. Esto desembocó en una acalorada discusión entre los hermanos donde también incluyeron a Sergio Basteri. Según el presentador de En Shock, cuando no pudieron llegar a un acuerdo, Luis Miguel tuvo que recurrir a otros métodos:

“Decide meter lo que en derechos de autor, o en el IMPI, le llaman oposición. Es una carta que tú metes al IMPI y le dices ‘Yo no estoy de acuerdo que se le haya otorgado tal marca a tal personaje por esto y por esto’, y muestras tus pruebas”. También Carbajal aseguró que, cuando el Sol de México interpuso esta carta, alegó que el registro fue hecho con “Alevosía y ventaja”. Es decir, que patentar el nombre de Marcela Basteri como marca fue para sacar dinero y aprovecharse de la popularidad que obtuvo a raíz de la serie biográfica.

Luego de presentar diversas pruebas (donde Luis Miguel incluyó artículos de varios medios que demostraban que Marcela Basteri era su madre), el cantante tuvo que esperar un año para que el IMPI llegara a un veredicto y le quitara el registro a Alejandro para dárselo Micky. Tras recibir el anuncio, se marcaría una ruptura entre los hermanos y su actual distanciamiento.

Estas son las frases de las que Luis Miguel quiere obtener el registro (Captura: YouTube Productora 69 / Programa En Shock)

Sin embargo, el asunto no termina ahí. Al parecer, el cantante de Fría como el viento también aprovecharía para registrar varias frases que aparecieron a lo largo de la serie. En primera estancia para impedir que Alejandro se aprovechara de nuevo, pero también por otros motivos: “Dice que, a raíz de la serie, la gente utilizó todas estas frases también para comercializar”, explicó Jorge Carbajal. “(Luis Miguel) dice ‘Independientemente que comercialicen, podrían confundir a la gente y hacer creer que yo, Luis Miguel, soy quien está comercializando con estas frases y no soy yo’”.

Algunas de las frases por las cuales el Sol de México tuvo que meter una segunda oposición fueron “Te odio, Luisito Rey”, “Coñ*, Micky”, “Micky”, “Luis Miguel Brand”, “Culpable o no”, entre otras. Al parecer no hay problema con registrar estas frases porque “finalmente las frases que se manejaron en la serie fueron hechas por los escritores o a lo mejor por él mismo si eran frases que decía su papá”. Sin embargo, Jorge Carbajal quiso destacar una de las frases que le pareció “un abuso”: Culpable o no.

Luis Miguel pretende obtener los derechos de autor por varias frases dichas en su serie biográfica (Foto: Instagram @lmxlm)

“¿Qué es Culpable o no? Es la canción de Juan Carlos Calderón. (...) Es una canción muy importante que, dicen, aumentó 4 mil por ciento las reproducciones de Spotify y de otras plataformas después de que salió la serie”, explicó Carbajal.

Aunque al principio se sugirió que Luis Miguel sólo quería hacer el registro de Culpable o no como frase, Carbajal saltó para aclarar que en realidad el cantante de origen puertorriqueño pretende registrarlo también como letra y composición suyos: “No la está reclamando como frase. Lo está reclamando como tema musical. (...) Ahí sí se me hace una jalada de Luis Miguel”.

MÁS SOBRE EL TEMA

“Ya bájale cabr*n”: el mensaje de reconciliación de Jorge “El Burro” Van Rankin a Luis Miguel, su gran amigo de la juventud

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, reveló detalles de la operación a la que se someterá: “Estoy un poquito nerviosa, pero todo va a estar bien”

A 39 años de la primera actuación de Luis Miguel en una pequeña televisora mexicana: el momento que cambió su vida