“Si le pasara a tu hija entenderías el dolor”: el duro mensaje de la hija de Ricardo “N” a los defensores de agresores sexuales

A sus 14 años Valentina Crespo, o Vale como se encuentra en redes sociales, se ha robado la atención de todos por sus declaraciones apoyando a las víctimas de abuso sexual.

En sus plataformas digitales abundan los mensajes feministas con los que suele alentar a las afectadas de agresiones a alzar la voz, sin embargo, en esta ocasión condenó la falta de empatía que aún existe sobre el tema.

Desde su cuenta de Twitter, Vale Crespo se desahogo sobre los comentarios que apoyan a los agresores y violadores, mismos de los que ha sido víctima tras denunciar a su padre Ricardo “N”.

En un primer mensaje escribió: “Me impresiona como mismas mujeres con hijas, etc., defienden a violadores porque si esto le pasara a tu hija, que no se lo deseo a nadie, si esto le pasara entenderías el dolor, el miedo, la frustración de que no te crean todo. Ojalá nunca te tenga que pasar”, aseguró.

Para continuar con su opinión sobre un tema tan delicado como lo es la violación escribió un segundo mensaje a sus seguidores: “Me da mucha rabia y coraje ver cómo la mayoría de comentarios atacando a la víctima de una violación son mujeres diciendo que pobre de el violador, que seguro no es mentira, que porque está guapo lo apoyan. En serio, me impresiona la poca ética que hay”.

Y es que desde que su nombre empezó a ser reconocido, Vale Crespo ha denunciado públicamente ser víctima de bullying en redes sociales. Donde incluso la han acusado de sólo querer incrementar el número de sus seguidores.

Hace un par de semanas la hija de Ricardo “N” denunció algunos de los mensajes y llamadas que ha recibido con mensajes como “qué oso que tu papá te viol*”.

Como resultado de estos ataques Valentina tuvo que cambiar la privacidad de su cuenta de Instagram, en donde ya supera los 35 mil seguidores.

En aquella ocasión la adolescente también condenó la agresión y cuestionó las conductas normalizadas dentro de la sociedad: “Se me hace increíble en el tipo de sociedad que vivimos, como hay gente tan enferma y cruel, como entre niñas nos destruimos”, continuó, “como hay gente que se puede meter a decirte este tipo de cosas en un tema tan delicado y doloroso, se me hace increíble”.

Anteriormente Valentina Crespo ha compartido mensajes similares para expresar su disgusto ante la situación con publicaciones como: “Ojalá nunca tengas que vivir una violación para entender que con eso no se juega”.

En cuanto al apoyo que la adolescente ha recibido se encuentran sus amigos más cercanos y su mamá María Angélica Rodríguez Cruz, quien desde el primer momento confió en la palabra de su hija.

Según dijo en una entrevista para Venga la Alegría: “me movió el amor por mi hija, quería que ella se sintiera apoyada, quien la protegiera, era yo en ese momento. Lo primero que hice con ella fue felicitarla por la valentía de contarme. Le agradecí la confianza, no dude ni un segundo de lo que ella me estaba contento”, aseguró.

Además, como la propia Valentina Crespo comparte en sus redes sociales, busca ayudar a otras víctimas de violencia a levantar la voz: “Ahora quiere ayudar a otras niñas, a otras mujeres, es un sueño de ella de que hablen. Que no se queden calladas, aunque que se viva en miedo o vergüenza, tienes que hablar”, agregó María Angélica.

Incluso, a través de un comunicado la exesposa de Ricardo Crespo declaró que " “Se necesita más amor y empatía para abordar esta problemática, no juzgar y poner en duda lo que cuenta un niño sobre cualquier situación que esté viviendo”.

Por otro lado, sobre su estado de ánimo Vale Crespo se ha sincerado y compartido que tiene días buenos y días malos: “No porque esté pasando por un momento malo significa que van a haber días buenos, porque no todo el tiempo voy a estar deprimida en la cama, no”.

Según dio a conocer el periodista Carlos Jimenez, fue la exesposa de Ricardo Crespo quien presentó la denuncia a la Fiscalia Especializada en Delitos Sexuales en diciembre del 2020.

Pero fue hasta el 16 de febrero cuando se dio a conocer que Ricardo “N” había sido detenido y actualmente permanece en el Reclusorio Sur esperando su juicio por delito de corrupción de personas menores de edad agravado.

De acuerdo con una fuente consultada por TV Notas el actor infundía miedo en Valentina con amenazas de suicidio y que en la confrontación que tuvo con su ex esposa “el muy cínico terminó aceptándolo, le dijo que sí había pasado, pero que su hija había sido la culpable”.

