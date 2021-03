Ximena Duggan, de Survivor, narró cómo se asumió lesbiana: “Me costaba trabajo aceptarme”

Ximena Duggan tiene 27 años y además de ser atleta, toca en una banda de rock llamada Delorenza (Foto: Instagram @ximeduggan)

Ximena Duggan, también conocida como “La Duggy”, fue una de las participantes del reality show de 2020 Survivor México, donde llegó a la final y se disputó la corona con Lalo Urbina “El inventor”, quien finalmente se alzó con la victoria.

Ésta ha sido una de las tantas batallas que la joven de 27 años proveniente de Guadalajara, Jalisco, ha tenido que enfrentar, pues también tuvo que atreverse a mostrarse tal como es al afrontar los prejuicios de la sociedad en la que creció.

Desde muy pequeña, Ximena sabía lo que sentía por la chicas, por lo que llegado el momento se asumió como lesbiana, sin embargo tuvo que pasar mucho tiempo para llegar a ese primer paso que consistió en la aceptación frente a su familia, para después mostrarse al natural con los demás.

"La Duggy" logró llegar a la final de Survivor México, programa que le brindó la fama (Foto: Instagram@ximeduggan)

Duggan ha aceptado que poder “salir del closet” la transformó, y para hablar de aspectos relacionados con la orientación sexual, acudió al talk show Mimí contigo, donde contó su experiencia en asumirse frente a los suyos.

La joven que se desempeña como músico de rock en un par de bandas y además como atleta de alto rendimiento, entusiasta del parkour, habló de aquellos años.

“Realmente así nací, no fue como que ‘ay, me gustan las niñas’, simplemente desde que tengo memoria me atraían las mujeres, obviamente lo que yo pensaba que lo que tenía que hacer era que me gustaran los hombres, entonces yo tenía que buscar a ver qué niño me atraía, o ver qué niño está guapo y eso. Pero sinceramente yo buscaba tener mejores amigas, que eran las que me gustaban, imagínate, como para estar cerca”, reveló la atleta en el foro de Mimí.

Ximena Duggan ha externado su deseos por participar en alguna temporada de Exatlón México (Foto: Instagram@ximeduggan)

La descendiente de músicos –su madre formó parte del grupo de los 80 Carmín, y su papá es miembro fundador de la banda Maná- contó que al llegar la adolescencia, fue un momento decisivo en el que tuvo que afrontar todo con tal de mostrarse tal como es:

Sí fue difícil porque de hecho me costaba mucho trabajo aceptarme a mí, antes que nada era súper difícil porque yo pensaba que lo que estaba haciendo, lo que estaba sintiendo, estaba mal, entonces era súper triste y yo decía ‘en el momento en el que diga o se me note que a mí me gusta una mujer, mi vida va a cambiar’

Reveló también que en el seno familiar encontró dos perspectivas, tanto de apoyo como de cierto recelo:

“Mi familia, mis papás y mi hermana, los tres son un amor andante, son lo mejor que tengo en mi vida y que voy a tener siempre y aun así a pesar de eso, de que sé que son abiertos y todo, a mí me daba miedo decirles, me daba mucho miedo que fuera a cambiar ese amor”, admitió.

Ximena Duggan agradece el apoyo que ha tenido por parte de su famillia (Foto: Instagram@ximeduggan)

Sin embargo, con el resto de su familia la situación fue un poco distinta: “De la parte de mi mamá, no les importa quién ame a quién, todo es puro amor y paz, de pronto (del lado) de mi papá sí ha sido un poco más complicado, me alejé un poquito no de mi papá, sino tal vez de la familia, pero sé que me quieren, tal vez de una forma un poquito más lejana, pero existe el amor”, reveló.

“La Duggy” reveló que en los mundos del deporte y artístico no se ha sentido discriminada desde que salió del armario: “No, para nada, todo el mundo me recibe. O sea no llegó ‘Hola, qué tal, soy Ximena Duggan y soy lesbiana’, pues no, simplemente soy quien soy y de repente si se llegan a enterar que soy lesbiana, pues todos es como ‘ah, chingón’”

También es entusiasta de los tatuajes y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram (Foto: Instagram@ximeduggan)

No obstante el apoyo de su círculo cercano, también se encontró con que ciertas personas le retiraron su apoyo cuando se asumió frontalmente:

“Todo siguió igual, obviamente hubo gente que me apoyaba y me dejó de apoyar cuando se enteraron que me gustaban las mujeres, no entiendo una cosa qué tiene que ver con la otra, es como si yo le estuviera faltando el respeto a alguien por amar a alguien, no entiendo cuál es el problema sinceramente, pero el respeto al derecho ajeno es la paz”, finalizó.

