“Survivor México”: viajan participantes en medio del escándalo por presunto acoso sexual a Halcón Negro Jr.

Las personalidades que formarán parte de el reality show Survivor México 2021 partieron a República Domicana para comenzar con el rodaje, que continúa a pesar de la denuncia de acoso sexual contra el productor de TV Azteca, Hernán “N”.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvieron presentes Gabo Cuevas, Julio Barraza, Dennis Arana, Bella de la Vega, Kristal Silva, Jorge Ortín, Sargento RAP y Eduardo Barquín, pues partieron a la isla ubicada en República Dominicana.

La actriz Bella de la Vega, quien a pesar de que recientemente falleció su esposo, José Ángel García, padre del famoso actor Gael García Bernal, compartió que se encontraba muy emocionada.

“Siento que tengo que seguir la vida, porque solamente se vive una vez”, dijo de la Vega, pues fue duramente criticada al confirmar su participación.

“Tuvimos poco tiempo para prepararnos”, confesó Julio Barraza, hijo del cantante de música regional, Pancho Barraza, en una entrevista publicada en el canal de Youtube de Eden Dorantes.

El cantante y ex integrante de La Academia, Dennis Arana, también compartió que “La Academia me formó como artista y siento que esta experiencia me va a forzar como ser humano”, aunque por indicaciones de la producción mexicana no podían ofrecer entrevistas, otorgó unas palabras a algunos medios y al canal de Youtube.

Las grabaciones de Survivor México continúan sin ningún cambio, a pesar de que el luchador Halcón Negro Jr. denunció que sufrió acoso sexual de parte de Hernán ‘N’, productor del programa.

El pasado 20 de marzo, el famoso luchador compartió un tuit en su cuenta personal en donde dio a conocer que sufrió acoso sexual por parte de un productor: “Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor y dije no”.

Aunque en ese momento no reveló la identidad de la persona que lo había agredido, Halcón Negro Jr. sí contó que se trataba de un productor que le había negado entrar a un proyecto debido a que no había aceptado hacer favores sexuales. La agresión también fue porque le pidieron quitarse la máscara, cuando según sus principios no pasaría a menos que la perdiera en el ring.

A pesar de haber sido revictimizado por subir fotos con su traje profesional, el luchador presentó la denuncia legal contra de Hernán Emilio Albareque, productor de Survivor, programa al que se le negó su participación, y también contra la presentadora Flor Rubio por revelación de secretos, ya que compartió la identidad completa del luchador sin su consentimiento.

“La verdad me sentí muy triste y denigrado, estos días han sido muy difíciles para mí, la verdad. Es algo que no había pasado. Sé que yo estoy haciendo lo correcto, ya fui y metí la denuncia, sé que eso ya queda en manos de la justicia. Yo ya alcé la voz para que la gente sepa que esto no se puede dejar pasar”, comentó el luchador en entrevista con el programa en internet Chisme No Like, en el cual también estuvo presente Víctor Rivera, representante legal del gladiador.

El luchador denunció que el acoso fue a través de una llamada telefónica, pero también en una videollamada que era “para conocerlo como persona”, ya que todo estaba listo para su participación en Survivor. “Desde la videollamada me empezó a incomodar, me hizo quitarme la máscara, me sonreía y coqueteaba. En la llamada (telefónica) me hizo sentir sucio”, comentó.

“Soy una persona muy fuerte, que tengo una fortaleza muy grande y sé que esto no termina aquí, que tengo más oportunidades, que no se me cierran las puertas. Yo le echado muchísimas ganas, trato de ayudar a muchas personas, trato de velar por los derechos de los demás y es por eso que no me estoy dejando de esto”, dijo Halcón Negro Jr., antes de romper en llanto en la entrevista.

