Emma Stone ya es mamá, reveló un medio de EEUU

Emma Stone se convirtió en madre junto con su esposo Dave McCary el pasado 13 de marzo, de acuerdo con el portal TMZ. El medio informó que el nacimiento tuvo lugar en Los Ángeles, California, pero no se reveló el género del hijo o hija de ambos famosos.

El hecho de que la noticia no se conociera por parte de la propia Stone no es de sorprender, debido a que la ganadora del Óscar se ha caracterizado por mantener un perfil bajo ante los medios. No tiene cuenta de Instagram y no ha realizado anuncios públicos sobre su vida íntima.

El embarazo de Stone tampoco se conoció por la actriz o su esposo, sino a través de unas fotografías filtradas por la revista People el pasado enero. También fue por medio de otro portal, en este caso Page Six, mediante el cual se conoció que la pareja contrajo matrimonio el pasado septiembre, evento que se retrasó debido a la pandemia por COVID-19.

Hasta el momento, la ganadora del Óscar y su esposo no se han pronunciado al respecto ni han negado los hechos. La pareja se conoció gracias al programa Saturday Night Live, del cual McCary era guionista. Comenzaron a salir un año después e hicieron público su compromiso en diciembre de 2019. Durante estos años se ha visto a ambos famosos en paseos por las calles de Nueva York y durante partidos de baloncesto. No suelen mostrarse en eventos de la industria ni en premiaciones.

El popular programa Saturday Night Live se ha convertido en un lugar en el que muchas estrellas de Hollywood han encontrado el amor. También es el caso de Scarlett Johansson, quien conoció al cómico Colin Jost, con quien se casó también en plena pandemia, y durante un año Ben Affleck salió con su productora, Lindsay Shookus.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis se conocieron cuando él era parte del elenco del espectáculo de NBC: Saturday Night Live es donde todo amor nace, contó Wilde en una entrevista con el famoso presentador radial Howard Stern. Ahora esta última pareja ya no está más junta. Tras varios de relación y dos hijos en común, los actores terminaron su relación en noviembre pasado. Wilde ahora sale con el cantante británico Harry Styles, de 26 años.

A pesar de que la actriz que obtuvo el Óscar por la película La La Land, ha mantenido su vida privada fuera de los reflectores, la carrera de Stone sigue en ascenso. El pasado 17 de febrero salieron las primeras imágenes de su caracterización como Cruella de Vil, la icónica villana de Disney. La película que es una reversión del clásico animado 101 Dálmatas, se estrenará el próximo 28 de mayo.

La película forma parte de la tendencia de Disney de ofrecer remakes de sus películas animadas más icónicas. También fue el caso de Angeline Jolie con Maléfica, película de 2014 que exploraba a la malvada de Blancanieves. Ahora es el turno de Emma con Cruella.

En cuanto a la trama, esta versa sobre los primeros días rebeldes de Cruella de Vill. La época está ambientada en los años 70 en Londres y en medio de la revolución del punk rock. En el tráiler oficial se puede observar a Emma Thompson, también ganadora del Óscar, caracterizada como la Baronesa von Hellman. En cuanto al vestuario, está a cargo de la multi premiada Jenny Beaven, y será un elemento definitorio para el personaje de Stone.

