“The Bitter Truth”: Evanescence lanzó su primer disco en 10 años

Actualmente la agrupación está conformada por Amy Lee, Tim McCord, Troy McLawhorn, Jen Majura y Will Hunt (Foto: Instagram @evanescenceofficial)

Evanescence regresó a la escena luego de pasar 10 años sin lanzar material nuevo. Luego de agitar redes sociales por varios días con una cuenta regresiva, este 26 de marzo lanzaron The Bitter Truth, el verdadero sucesor de su disco de 2011, el homónimo Evanescence.

Todos recuerdan más a este grupo de estilo gótico y rock pesado por el sencillo de 2003, Bring Me To Life y es que en su momento tuvo un considerable impacto. No sólo fue la canción con la que la banda de Estados Unidos debutó entre el público, sino que fue tan bien recibida que incluso formó parte del soundtrack oficial de la película Daredevil del mismo año, la incluyeron para eventos de la WWE y ganó un Grammy por mejor canción en Hard Rock.

Desde entonces, Amy Lee y compañía añadieron más y más producciones musicales que se caracterizaban por ritmos de guitarra acordes al género, baterías pesadas, acompañamientos dramáticos de piano o violines, y la poderosa voz de la líder. De ahí, sumaron 3 discos de estudio en su trayectoria: Fallen, The Open Door y Evanescence.

El disco cuenta con 12 canciones en total donde la voz de Amy Lee sale a relucir por sus notas altas (Foto: Instagram @evanescenceofficial)

Si bien en 2017 sacaron Synthesis, este disco era un compendio de canciones sacadas de trabajos anteriores que fueron rehechas con nuevos acompañamientos instrumentales y sintetizadores. Al final era un producción que sólo incluía dos canciones nuevas: Imperfection y Hi-Lo (hecho con colaboración de la violinista reconocida Lindsey Stirling).

La importancia de The Bitter Truth no sólo tiene que ver con el regreso de la mítica banda gótica, sino que podría remontarse desde que lanzaron el primer sencillo de este álbum en agosto de 2020. Use My Voice tuvo cierta relevancia entre el público estadounidense tanto por ser una canción de empoderamiento, sino por ser una invitación abierta a la población de dicho país.

Amy Lee no lo escondió nunca: Use My Voice fue usada en el contexto previo a las elecciones presidenciales que hubo en Estados Unidos el año pasado. Ya desde el video musical era posible ver esos guiños no sólo por las letras directas de la cantante, sino por la presencia de mucha gente utilizando pancartas que rezaban, entre otras cosas, mensajes como “No más mentiras” y “Usa mi voz”, además de que era posible ver a la propia líder correr en un campo abierto con la bandera del país norteamericano.

"Use My Voice" fue el primer sencillo de este nuevo disco y era una invitación para que la gente votara (Captura: YouTube Evanescence)

Lee lo explicó en entrevista para el medio de música Consequence of Sound: “Durante el año pasado no dejaban de decirnos que nuestras voces no importaban, que no contaban, y que simplemente debíamos cerrar la boca (...). Pensé ‘Tenemos una plataforma. Deberíamos usarlo para alentar a la gente, inspirarla y empoderarla para que voten”.

Por otra parte, The Bitter Truth cuenta con la peculiaridad de que no está tan inspirado en música del mismo género. Amy Lee, para el mismo medio, explicó que no es que no le gustara el rock, sólo que busca ideas en otros lados; de ahí que una de sus influencias fuera Billie Eilish. El motivo era tanto por la inclinación de la joven cantante a lo que Lee llama “pop oscuro”, como por la autenticidad que encuentra en ella a la hora de componer:

“Es completamente ella misma. Veo muchas cosas en ella que me recuerdan a mí, especialmente cuando era más joven. Me inspiro de todo tipo de cosas, incluso si es nada más por la forma en la que alguien acomoda sus canciones”, declaró para Consequence of Sound.

Billie Eilish fue una de las influencias de Amy Lee a la hora de componer el disco (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Dicha influencia podría ser captada en temas como Artifact/The Turn y Yeah Right. En general, The Bitter Truth tiene toda la esencia a la que Evanescence tiene acostumbrados a sus fans; al mismo tiempo, tiene momentos de experimentación y algunos guiños a géneros diferentes al rock que no por ello dejan de tener su toque oscuro y dramático.

