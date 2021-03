“DOTA: Sangre de dragón”, de qué trata la nueva serie animada de Netflix basada en un videojuego

Este 25 de marzo se estrenó la nueva serie animada de Netflix (Captura: YouTube Netflix Latinoamérica)

Netflix también tiene propuestas frescas para aquellos fans de las series animadas y, además, los videojuegos. En esta ocasión estrenaron DOTA: Sangre de dragón, una mini-serie de fantasía que incluye magia, caballeros, princesas, guerreras, dragones y todo tipo de criaturas mágicas.

Ya desde el tráiler que la plataforma soltó a principios de marzo era posible imaginar lo que vendría para esta producción. En este es posible ver a un valiente, aunque tonto caballero que tiene como recuerdo constante a un dragón, de ahí hay unas delicadas pero claras escenas de acción que incluyen un poco de sangre, pero también criaturas dispersas en lo que parece un bosque mágico.

De acuerdo con lo que dice la sinopsis oficial de Netflix, Sangre de dragón trata de “un héroe bestial. Una princesa indomable. Un mundo al límite. Los dragones existen, pero nada es lo que parece”. Y es que también es posible imaginar la aproximación del peligro para los protagonistas cuando el propio tráiler muestra secuencias de ejércitos enteros, imponentes y a punto de ir a batalla.

Davion es el protagonista de esta mini-serie animada que se proclama "Caballero dragón" (Captura: YouTube Netflix)

Al final, Sangre de dragón quiere satisfacer a aquellos que gusten de series de animación de corte más maduro, pero especialmente para los seguidores del afamado videojuego en el que está basada esta obra. DOTA es una serie de juegos de estrategia de la compañía estadounidense Valve, casa desarrolladora que ha sido reconocida por títulos como Half-Life, Team Fortress y el juego de puzzle Portal.

Así, Defense of the Ancients (que es su nombre original), se ha transformado en un juego del género Arena de batalla en línea bastante reconocido. Por lo regular es mencionado con sus otros competidores como World of Warcraft (WOW) y League of Legends (LOL). Incluso ya es una tradición entre la comunidad que la propia empresa Valve lleve a cabo un torneo anual entre los jugadores de DOTA 2.

Este juego, que es asequible para todo aquel que tenga una PC que funcione lo suficientemente bien, ha creado todo un universo de personajes en su haber. De ahí que, si bien resultaría imposible encapsular a los 120 héroes que conforman al DOTA 2, es posible ver a tres de ellos que son tan queridos como odiados por los fans de hueso colorado.

Mirana es una princesa que renunció a su título real para jurar lealtad a una diosa (Captura: YouTube Netflix)

En primer lugar, el caballero dragón, Davion. Señalado por sus fans por su enorme fuerza física, sus habilidades en combate y su evidente valentía, tanto estos como los propios personajes de la serie animada lo reconocen también por su estupidez y falta de sentido común.

En segundo lugar se encuentra la princesa Mirana, una mujer nacida en cuna de oro que renunció a sus títulos reales para rendir total lealtad a Selemene, diosa de la luna. Sin embargo, este personaje no sólo es una creyente, sino que uno no tarda en notar que es toda una maestra con el arco que tiene un carácter fuerte y confiado.

En tercer lugar está Luna, una guerrera poderosa que, en el juego original, dejó atrás sus días de gloria en el campo de batalla y poco a poco había sido olvidada. Esto la convirtió en una mujer resentida y herida que, cuando se le dio la oportunidad de formar parte de los seguidores de la misma diosa Selemene, Luna no dudó en aceptar.

Varios personajes le han jurado lealtad a la diosa de la luna, Selemene. Pero pronto descubrirán la verdad sobre su ídolo (Captura: YouTube Netflix)

Con estas referencias para los que ya conocen el juego de DOTA 2, tampoco hay que creer que es una serie exclusiva para fans. De hecho es un título bastante aceptable para todo tipo de público dispuesto a ver fantasía, aventura y algo de acción.

También hay que destacar que este título de Netflix fue hecho con colaboración de la propia empresa Valve y que la animación fue hecha por el Estudio MIR, una compañía coreana que ya antes ha colaborado en títulos americanos como La Leyenda de Korra y Voltron: El defensor legendario. DOTA: Sangre de dragón no es un anime, pero apuesta a un estilo similar a este tipo de programas.

