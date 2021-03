De sex symbol a reina del TikTok: la impactante foto de Erika Buenfil en bikini hace algunos años

Erika Buenfil posando en bikini en Acapulco (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

No cabe duda que Erika Buenfil siempre busca sorprendernos, ya sea con sus divertidos videos virales de Tik Tok o recordando su época dorada. Esta semana volvió a presumir una fotografía del recuerdo y se dejó ver nuevamente en bikini.

Con esta imagen demostró que el paso de los años no le han quitado su belleza ni su espectacular figura.

En esta ocasión y a sus 57 años se convirtió en la chica del bikini azul, al lucir su traje de dos piezas en dicho color y con algunos otros colores en el estampado.

Para completar su look de descanso, Erika Buenfil acompañó con una gorra y lentes negros.

Con esta nueva foto en bikini, la actriz no sólo mostró que lucía espectacular hace unos ayeres, sino también lo mucho que disfruta de la playa y de las albercas, pues esta no es la primera vez que comparte algunos momentos de sus vacaciones con sus 3.6 millones de seguidores.

La actriz sorprendió a sus fans con una reciente foto en bikini. @erikabuenfil50 / Instagram

Hace unas semanas también dio un vistazo al pasado cuando mostró su figura delgada con un bikini negro en las playas de Acapulco. Según escribió en aquella publicación se trata de “una foto de hace uuuuuuu”.

Y de los otros viajes Buenfil también tenemos más de una foto disfrutando del sol y del mar en sus días de descanso. Esta única forma de acercarse a su público la ha llevado no sólo a seguir en contacto, pues también le ha permitido ganarse el amor de las nuevas generaciones.

Sin embargo, por su larga trayectoria artística no se ha salvado de la polémica y recientemente su nombre salió a la luz presuntamente por ofrecer sexo a cambio de sus papeles protagónicos, según se reveló en el programa Chisme No Like.

Dicha acusación fue realizada por la actriz Merle Uribe, quien aseguró que le retiraron papeles en dos telenovelas a causa de otras actrices: “Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas: El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins”.

Fotos: @erikabuenfil50 / Instagram @merle_uribe / Instagram

Y es que según su declaración fue el propio Victor Hugo O’Farril, ex ejecutivo de Televisa, quien la vetó: “me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo”, sin duda una de las revelaciones más escandalosas.

Además de esta revelación, Erika Buenfil también ha hablado abiertamente se sus experiencias trabajando como actriz de telenovelas. La más reciente es que durante una grabación se sintió incomoda en una escena de beso.

Lo ocurrido lo contó para el podcast Pinky Promise: “Se quiso pasar, me besó muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador. Lo sentí muy agresivo”, dijo sobre la producción de Así son ellas del 2002.

SEGUIR LEYENDO: