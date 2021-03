Pascal Nadaud está hospitalizado: qué le pasó al ex integrante de “Exatlón”

Video: Historias Instagram@pascalnadaud

Pascal Nadaud, el jugador de rugby que saltó a la fama nacional gracias a al programa Exatlón, mostró a través de sus redes sociales que se encuentra hospitalizado, esto debido a una lesión que ha sido el talón de Aquiles del atleta.

El pasado febrero, Nadaud comentó en el reality televisivo de TV Azteca acerca de una lesión que sufrió años en un partido de Rugby, la cual “aparece y reaparece”. Se trata de una lumbalgia en la espalda baja, de acuerdo con el deportista, quien afirmó que para ese entonces se encontraba desgastado física y mentalmente debido a la competencia.

“Así es la vida. Así es el juego. Todos estamos aquí, lo dije una vez en ceremonia, somos catorce atletas fingiendo que estamos bien y que estamos al cien para competir todos los días”, agregó Nadaud, quien salió de Exatlón a los pocos días de sus declaraciones. Presuntamente, el final del deportista dentro de la competencia se debió a su lesión, la cual comenzó a imposibilitarlo físicamente.

El atleta afirmó que su hospitalización fue debido a una operación de espalda, la cual posiblemente se trate de una lesión que sufrió hace años durante un partido de rugby (Foto: Instagram @pascalnadaud)

A un mes de que se anunciara la salida de Pascal Nadaud de Exatlón, el atleta publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le puede ver acostado en la cama de un hospital. Además, en la misma red social publicó una historia donde develó el motivo de por qué se encuentra en esa situación.

“En la sala de un hospital, en el piso 43 operaron a Pascal, la espalda se la van a aliviar y la rodilla le operarán”, afirmó Nadaud a través de un canto optimista, lo cual confirma que se trata de la lesión que sufrió hace años. El deportista también publicó un video corto donde se realiza la prueba de COVID-19, esto como medida de seguridad al interior de la institución médica.

La operación de Nadaud coincidió con el día de su cumpleaños, por lo que mostró algunas de las felicitaciones que le mandaron por medio de redes sociales, además de que compartió que personas a él lo fueron a visitar al hospital.

Nadaud saltó a la fama nacional gracias a su participación en el reality televisivo Exatlón (Foto: Instagram @pascalnadaud)

RECIENTES DECLARACIONES DE ABUSO SEXUAL

La operación de Pascal Nadaud tuvo lugar a unas semanas de que el también jugador de baloncesto reveló que sufrió de abuso sexual por parte del esposo de su abuela materna en su infancia y durante cerca de cuatro años. Así lo dio a conocer en entrevista para Ventanenado.

“Las redes de mi vida son que mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron; sufrí abuso sexual; me intenté suicidar. Eso va a estar toda mi vida aquí, pero depende de mí qué tanto quiero que me afecté”, dijo Nadaud para el programa y aseguró que su niñez fue una de las etapas más oscuras de su vida.

El deportista de 30 años narró que después de la separación de sus padres, él se fue a vivir con su abuela materna, quien estaba con un italiano que era alcohólico: “Me tardé muchos años en expresarlo, cuando yo lo expresé esa persona ya estaba muerta. Al principio no me creían, mi hermana no me creía. Es muy triste porque le rompí a mi hermana su imagen de abuelo perfecto y me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo, o sea, para tratar de decirle: ‘¿Por qué a mí?’, recordó.

En entrevista para Ventaneando, el deportista reveló que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad (Foto: Instagram @pascalnadaud)

También explicó que los eventos de abuso sexual se suscitaron desde que tenía seis años hasta los diez y lo describió como un “dolor que te comprime, te sofoca, te abruma. Es difícil expresar un dolor de este tipo”.

El atleta afirmó que su abuela materna le ofreció una disculpa antes de morir por lo ocurrido y el por qué, a la fecha, no mantiene una buena relación con su madre: “Me tardé muchos años en expresarlo, cuando yo lo expresé esa persona ya estaba muerta. Al principio no me creían, mi hermana no me creía. Es muy triste porque le rompí a mi hermana su imagen de abuelo perfecto y me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo, o sea, para tratar de decirle: ‘¿Por qué a mí?’”, finalizó.

