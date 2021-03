Quién es Fernando Noriega, el actor reemplazo de Gonzalo ‘N’ en la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’”

Fernando Noriega es un actor oriundo de Guanajuato que ha tenido diversas participaciones tanto en televisión como en cine. (Foto: @fernandonoriega/ Instagram)

Fernando Noriega Orozco, el nuevo integrante del elenco de “¿Qué le pasa a mi familia?”, fue anunciado en una rueda de prensa como el actor que reemplazará a Gonzalo ‘N’ en el personaje de “Mariano Rueda”.

Fernando nació en León, Guanajuato, el 18 de julio de 1979. Formó parte de la séptima generación del Centro de Formación Actoral de TV Azteca. También estudió en los talleres de Creación de Personaje en la escuela de actuación Casa Azul, además de un taller de cine impartido por Francisco Franco en el 2005.

Empezó su carrera de actuación haciendo comerciales y campañas publicitarias. Incluso, en 1999, participó en obras de teatro como Nacido al margen.

Ha participado en telenovelas como Enamórate, Soñarás, Morir en Martes y Bajo el mismo cielo. Una de sus participaciones más destacables es la que tuvo en la serie de televisión El Chema de la cadena Telemundo, que es una producción inspirada en El señor de los cielos, en donde también participó.

En El Chema, Noriega protagonizó a “Eutimio ‘Rojo’ Flores”, y actuó en compañía de personalidades como Mauricio Ochmann, Itatí Cantoral, Julio Bracho y Mariana Seoane.

Fernando Noriega participó también en "El Señor de los Cielos". (Fotografía: @fernandonoriega/ Instagram)

En 2015 también lanzó una línea de ropa llamada Lord & Animal dedicada a accesorios e indumentaria para hombres, que fue usada por celebridades como Maluma y Omar Chaparro.

También tuvo intervenciones en el cine, pues fue parte de películas como Efectos secundarios, Más allá de mí, Where the Road Meets the Sun y Nothing Against Life, además de participar en cortometrajes como La arena con el viento vuela.

El día de ayer, el productor Juan Osorio anunció en una conferencia de prensa que sería Fernando Noriega quien interpretaría al villano de “¿Qué le pasa a mi familia?” y el elenco le dio una calurosa bienvenida.

Gonzalo ‘N’, el actor que interpretaba el personaje de “Mariano”, fue acusado por la actriz Daniela Berriel de ser cómplice de abuso sexual, por lo que se giró una orden en su contra para atender la denuncia. Debido a esta situación, el productor Juan Osorio anunció la salid de Gonzalo de la novela a un mes de su estreno.

En la conferencia de prensa, donde se encontraba todo el equipo de producción, Noriega aplaudió el compromiso del proyecto con los cambios sociales y sobre todo con las mujeres y apuntó que esa también fue una de las razones por las cuales aceptó participar.

El actor también dejó en claro su propio compromiso al aceptar el proyecto, pues también refirió que se encuentra trabajando duro para interpretar a “Mariano Rueda”.

Video: Hoy / Las Estrellas.

“Estoy muy contento, muy emocionado y nervioso, porque también este proyecto ya está muy bien encaminado y está en el gusto del público, pero vengo con todas las ganas de subirme a este tren que no para”, comentó Fernando Noriega para una entrevista con el programa Hoy.

Fernando voló desde Los Ángeles, que es el lugar donde actualmente reside, para sustituir a Gonzalo ‘N’ y darle continuidad al personaje que interpretaba.

“Mariano Rueda” es un hombre que tiene un gran conflicto por su madre, interpretada por la primera actriz Diana Bracho, y con sus hermanos, debido a un asunto de clase social. Al respecto, Mane de la Parra, personaje principal de “¿Qué le pasa a mi familia?”, compartió que estaba muy emocionado por la participación de Noriega, porque “es una personalidad fuerte, porque hacer el villano de esta historia lleva el hilo conductor de la trama”.

El elenco se mostró muy emocionado de recibir a Fernando, incluida Diana Bracho, quien mencionó que “Es un gran actor, tiene una gran disposición. Entra a una familia ya muy hecha que lo va a acoger y a recibir con mucho cariño”.

