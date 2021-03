Los aprendizajes de Paty Cantú tras la triste muerte de su sobrino Richard (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

La cantante popera mexicana, Paty Cantú estuvo en entrevista con Yordi Rosado, donde abrió su corazón y contó uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su sobrino Richard.

Fue durante el mes de noviembre de 2018 que la cantante anunció la muerte de su sobrino a través de sus redes sociales oficiales con un mensaje de despedida muy emotivo, mismo que conmovió a más de uno.

Sin embargo, aseguró que desde ese capítulo, la vida le ha enseñado muchas cosas, como aprovechar cada momento y todo el cariño que tenía para la gente, quienes lo reconocieron el día de su muerte con una asistencia masiva a su funeral. “Había paz y amor genuinos en su forma”, dijo.

“Me ha enseñado no solamente lo que es aprovechar una vida como él lo hizo, que sigue acá en tantos sentidos, porque es un niño que fueron más de mil personas a su funeral en un pueblito donde hay 19 mil personas; imagínate lo que era y cómo era con la gente. Gente que lo conoció una vez aquí lloraron porque había una paz y amor genuino en su forma”, explicó la cantante a su amigo Yordi.

Los aprendizajes de Paty Cantú tras la triste muerte de su sobrino Richard FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

También reveló que la familia de Richard le dejó muchas enseñanzas, principalmente aquel de creer en la trascendencia de una persona, no solamente como parte de la memoria, sino al adoptar los mensajes y forma de vida que llevó como si fuesen propios.

“Como hemos aprendido también de mi hermana, de su esposo, lo que es tomar a alguien, creer en su trascendencia y decir ‘Yo voy a continuar mi vida con él’. No como él hubiera querido, porque sé que ahora su forma de pasar por aquí es a través mía, no le puedo fallar, entonces mi familia”, agregó.

También dijo, con el semblante triste y pero la frente siempre en alto, que su sobrio era también uno de sus más grandes fanáticos, pues conocía cada tema, cada letra, cada coro, cada verso; se convirtió en un entusiasta de su carrera, pues le contaba de ella a todas las personas.

“Estaba bien orgulloso de mí, yo no imaginaba que tanto. Se sabía todas las canciones, le tocó estar aquí, estaba metido en el estudio viendo. Cuando se murió me supe todas las conversaciones que tenía con sus amigos, cómo me presumía”, dijo.

La cantante contó a Yordi Rosado lo que le dejó uno de los peores capítulos en su historia FOTO: HILDA RÍOS/ CUARTOSCURO.COM

Por último, reveló que en fechas próximas podremos disfrutar de un estreno por la plataforma streaming Disney Plus que se titula “Un disfraz para Nicolás”, en el que participó como la compositora del tema principal.

Ese mismo, dijo, se titula “Richie” como un homenaje a su sobrino, pues, además, tomó el proyecto pensando siempre en él, como un pequeño homenaje a su memoria.

Entre otros temas que tocó, destaca su amorío con un famoso actor de Hollywood, de la educación y fortaleza que le ha brindado su fmilia, de sus inicios en la música, así como de uno de los capítulos más oscuros en su carrera: el final de su primer proyecto musical, Lu.

Además, compartió de sus fanáticos algunas de las cosas más íntimas de su colección, como los cuadernos donde suele escribir, a mano, todos los temas que compone tanto para ella como para otros talentos mexicanos e internacionales.

