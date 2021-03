Falleció el padre de la actriz mexicana Carmen Madrid por COVID-19

La actriz Carmen Madrid cuidando a su padre. (Foto: Facebook/CarmenMadrid)

Después de ser vacunado, el padre de la actriz mexicana Carmen Madrid presento complicaciones por Covid 19 de las cuales no se recuperó y falleció ayer sábado 20 de marzo por la noche.

Hace algunas horas, la actriz de la telenovela Mirada de Mujer, anunció a través de su página oficial de Facebook que lamentablemente el día de ayer por la noche su padre perdió la batalla contra el SARS-COV-2 después de que fuera vacunado hace unos días.

“Se vacunó, se enfermó y se nos fue”, escribió emotiva en Facebook.

Carmen Madrid, originaria de la Ciudad de México explicó que el día 26 de febrero llevó a su padre, quien se encontraba sano, a recibir la vacuna Sputnik V como le correspondía al ser una persona de la tercera edad. Sin embargo, después de cinco horas, la salud del señor empeoró ya que presentó los síntomas comunes de la enfermedad.

“De pronto perdió la vista de lo mejor que tenía -dijo-, su ojo. Esperamos y creímos que pasaría. ¿Qué no es lo que dicen los que saben?. Han pasado 17 días y él simplemente se extinguió”, expresó.

Papá de la actriz Carmen Madrid (Foto: Facebook/CarmenMadrid)

La también guionista relató el proceso por el cual tuvieron que pasar al detectar que la salud de su progenitor empeoraba, pues después de la pérdida de la vista le siguió la diarrea, fiebre y debilidad. Escribió que el señor no quería quedarse solo, pues, como se han dado casos, tenía miedo de morir, por lo que Carmen decidió permanecer a su lado.

“...me dijo: no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio, o en lo que me quiebro. Decidimos quedarnos aquí. Es una bendición para mi acompañarlo”, escribió días antes cuando fue internado.

La nominada al premio Ariel como Mejor actriz se pronunció desconsolada, pues ella tenía fe en que la vacuna protegiera a su familia, no que provocara su deceso. Mencionó que no sabía lo que estaba pasando, ya que siguió todo el protocolo de vacunación, dosis que promete protegernos ante la posibilidad de contraer el virus. Sin embargo ya han ocurrido casos en donde después de ser vacunado, adultos de la tercera edad mueren.

“Que esta pasando? No se. No se nada. Esta biopolitica, esta crisis, esta furia natural, este destino: está acabando con muchos. Todavía presente, fuerte y valiente como es mi Papá, lo único que siento es agradecimiento de la vida, y también de la muerte apropiada, en el resquicio del albedrío en todo el teje maneje del poder. Desde la agonía que llegue este mensaje donde tenga que llegar”, redactó días antes de la defunción.

Padres de la actriz Carmen Madrid (Foto: Facebook/CarmenMadrid)

A pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos, la familia y su propio padre quien permaneció varios días entubado, perdió la vida victima del virus que hoy en día nos tiene en un proceso de cuarentena que ha durado más de un año.

En el mismo portal de internet, Carmen Madrid agradeció a todos los que la apoyaron durante este trayecto y extendieron sus condolencias a la familia.

“Bueno, papá no tenía face, pero sí tenía muchos amigos, mucha familia que seguramente lo recordará con amor... Gracias a todos los amigos que nos apoyaron en este trance. En verdad su auxilio fue invaluable. Un abrazo a todos los que nos quedamos huérfanos de la presencia de Papá.”, despidió y agradeció Carmen.

Carmen, quien participara en la serie La Guzmán, se encuentra dando una serie de webinars sobre la experiencia y todo lo que se aprenderá en el curso que dará sobre escritura de guion y relatos, el cual se llama Escritura transformativa: el sí mismo como héroe.

SEGUIR LEYENDO: