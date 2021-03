Cómo la pasa Mónica Noguera con los síntomas de COVID-19

Noguera casi no presenta síntomas de COVID-19 (Foto: Instagram / @monanoguera)

Tras un resultado positivo al test de COVID-19, la conductora Mónica Noguera ha tenido que resguardarse en casa, aunque aseguró que sus síntomas son leves y no se ha sentido tan mal, razón por la cual se siente agradecida.

“No me duele nada. Tengo un poquito de dolor en la espalda, pero ya estoy muy bien atendida y con medicinas. Yo espero ya muy pronto salir negativa”, dijo en un enlace vía telefónica con sus compañeros del programa “De Primera Mano”.

Ante el cuestionamiento de Gustavo Adolfo Infante, Noguera relató que ha hecho algunos cambios en su rutina desde que se confirmó su diagnóstico tales como dejar de hacer ejercicio y comer más de lo que habitualmente estaba acostumbrada.

“A ver si no llego medio pasadona de tamales porque no puedo hacer ejercicio, tengo que aguantar. Yo creo que no he dejado de hacerlo hace muchísimo tiempo y se siente muy raro”, expresó Noguera, de quien se dio a conocer su contagio a mitad de semana.

Elenco del programa "De Primera Mano" (Foto: Instagram de Addis Tuñón)

Sin saber en qué lugar o quién pudo haberla contagiado, contó que en un principio confundió sus síntomas con un cansancio normal producto de sus actividades diarias, por lo que incitó a sus seguidores a estar pendientes y no tomar a la ligera ningún cambio en su cuerpo, estado físico o mental porque son un aviso de que algo está pasando.

“Es muy importante, en serio. Si tienen una idea que podría ser COVID-19 o se sienten un poquito mal hay que hacerse el examen, porque yo todavía estuve corriendo en la UNAM 8 kilómetros diarios y me sentía un poquito cansada, pero es mi rutina: la corrida, luego el box, luego el gimnasio. Está complicado decir en dónde fue”, relató.

Después del anuncio de su contagio, quienes comparten el foro a su lado acudieron a hacerse las pertinentes pruebas y sus resultados salieron negativos. Con un tono en broma, aseguraron que fue porque Noguera no los deja acercarse a ella e incluso rieron acerca de su regreso al programa: “Tómate el tiempo que requieras”, le dijeron.

“Yo espero que todo salga bien, pero uno nunca sabe. No hay que bajar guardia. Ya está con el doctor Mónica. Qué fuerte. Yo estoy perfectamente bien, ya me hice el examen, sigo esperando el resultado. La posibilidades de que este que les habla tenga el bicho este, es bajo, muy bajo. Yo creo, vamos a ver qué dicen los doctores”, comentó Gustavo Adolfo Infante.

Mónica Noguera convivió con Daniela Berriel al entrevistarla (Foto: Cuartoscuro/IG @danniberriel)

El presentador aseguró que había mantenido la sana distancia con Noguera, incluso aclaró que no la había besado ni abrazado y le deseó lo mejor, manteniendo la esperanza de que la enfermedad no le pegara muy fuerte como a muchas otras personas que han agravado sus casos.

Además de sus compañeros, los invitados a su programa como la actriz Daniela Berriel –quien acudió a una entrevista para hablar sobre la violación que sufrió por parte de Eduardo Ojeda y acusó también a Gonzalo Peña de ser cómplice- también podría verse afectada junto con su abogado.

Por precaución la producción ha sanitizado cada espacio compartido en las instalaciones de la televisora -especialmente en el foro que comparten con Mónica Noguera-, así como el próximo lunes cada uno de los integrantes del equipo acudirán de nueva cuenta a realizarse un examen médico con la finalidad de descartar cualquier falso negativo que se haya presentado con anterioridad.

SEGUIR LEYENDO: