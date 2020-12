Golpes en Exatlón: Pato Araujo y Keno Martell protagonizaron pelea en reality de Azteca

Los participantes se habrían agarrado a golpes durante una de las competiciones, lo que habría generado fuertes sanciones para ambos (Captura de pantalla: Instagram/@Kenomartell/@araujo.patriciog)

Al parecer, el reality show estrella de TV Azteca, Exatlón, está teniendo muchos problemas a la hora de controlar los ánimos de sus participantes, pues el ambiente de competitividad y de choque es tan fuerte que dos de los concursantes se habrían agarrado a golpes durante el programa, lo que habría causado que la producción entrara a separarlos, pero ni ellos pudieron hacerlo.

Los dos integrantes fueron Patricio “Pato” Araujo, quien fuera futbolista de las Chivas de Guadalajara, y Keno Martell, un preparador físico. Ambos tuvieron un intercambio de declaraciones tan fuertes durante una de las competencias que se abalanzaron, uno sobre otro, para agarrarse a golpes.

Araujo es uno de los participantes más competitivos que tiene el equipo rojo, denominado Titanes, mientras que Keno forma parte de los Héroes, el equipo de color azul. Al parecer ambos fueron víctimas de las frustraciones de la competencia, pues se encuentran en un panorama muy cerrado dentro del show.

Patricio Araujo y Zudikey ahora son pareja, ambos se conocieron en el programa (Captura de pantalla: Instagram/@araujo.patriciog)

Fue en la actividad conocida como Exaball: destaca por ser muy similar al basquetbol pero con una mayor oportunidad de tener contacto con el rival, con el fin de provocar el roce para que esto genere reclamos y respuestas que puedan atraer a la audiencia. Sin embargo, en esta ocasión Araujo y Keno no se separaron a la hora del encontronazo y comenzaron una disputa muy agresiva en la que se agarraron a golpes.

De inmediato, el programa se salió de control y los participantes pertenecientes al equipo de producción tuvieron que intervenir para separarlos, pero al ser atletas profesionales, poco pudieron hacer para detener el conflicto. Según informó la revista TVNotas, la peor parte de la golpiza se la habría llevado el ex futbolista, quien habría resultado con diversos golpes en las costillas y en el rostro, aunque que Keno también se habría llevado su ración de puñetazos.

El escándalo fue tal que el conductor, Antonio Rosique, les exigió una disculpa pública y ante sus compañeros, quienes fueron los más sorprendidos de todos, pues habían llevado a un plano muy personal una competencia que trata de ser amistosa. Según informó la revista, ambos fueron duramente reprendidos por la producción del programa y estarán fuera de cámara por algunos días.

El momento en donde "Wushu" le aventó un codazo a Pato Araujo (Captura de pantalla: Twitter/@Exatlonmexico)

A pesar de las agresiones, que directamente podrían ser la excusa perfecta para poder sacarlos del proyecto, la producción decidió únicamente sancionarlos y darles una advertencia final. Sobre todo en los casos que rodean a Patricio Araujo, quien ha sido una de las figuras que más se ha metido en problemas con sus compañeros.

Hay que recordar la ocasión en la que entró en conflicto con su compañera Cecilia, mejor conocida como WUSHU, a quien acusó de haberlo agredido con un codazo. En ese momento, el equipo de Araujo iba ganando 5 a 1 en la competencia, por lo que cuando se reunieron todos para celebrar la victoria de una participante del equipo rojo, se cruzaron con los del equipo azul. Todo iba bien pero Araujo le reclamó a WUSHU un golpe con el codo durante el festejo.

En un video posterior se pudo ver que Cecilia sí le propinó un impulso con el codo, por lo que el ex Chiva le reclamó diciéndole “marrana” y “sucia”. A pesar de que la concursante no le contestó, a su defensa salieron los hombres el equipo azul, quienes le reclamaron sus palabras y le preguntaron si a le gustaría que su esposa le dijeran así, a lo que el ex futbolista respondió que él “no se agüitaba”, mientras que el equipo azul le reclamó por no mantener su “caballerosidad”.

