“Era un chiste local”: Gustavo Matta aclaró supuestas burlas con Ninel Conde de las “víctimas” de Larry Ramos

En medio de la polémica ocasionada hace unos días por los desatinados comentarios que hicieron el diseñador Gustavo Matta y Ninel Conde mientras cenaban en un restaurante, el dueño de la boutique Matta Couture rompió el silencio.

Tras publicar hace unos días unas historias en Instagram, en las que lo señalaron a él y a Ninel de burlarse de las personas que han sido presuntamente estafadas por el empresario colombiano, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán, el diseñador argumentó que todo se trató de una broma local.

“Soy incapaz de burlarme de alguien que ha sido víctima de un acto delictivo, la broma entre Ninel y yo era por unos fondos de un vestido que no le terminé de hacer, porque ella me lo canceló, no porque yo no hubiera sido responsable. Ella me dijo: ‘ya no hay que hacerlo’ pero ya me había dado un anticipo”, explicó el diseñador al programa De primera mano.

Según lo relatado por el diseñador en aquel espacio televisivo, Ninel y él comentan que van a cenar “con los fondos”, en referencia al polémico vestido que Matta diseñó para la boda de Conde en octubre del año pasado, pero que el “Bombón asesino” no lo portó en la ceremonia nupcial.

Video: Suelta La Sopa

Además, el diseñador defendió sus comentarios alegando que era una “broma local”: “Era como un chiste local, como un chiste local entre nosotros. Yo creo que se malinterpretó un poquito”, contó al programa estadounidense Suelta la Sopa.

En el video que originó la polémica, aparecen ambos amigos cenando en un restaurante, mientras Ninel, en un atuendo color blanco, preguntó a la cámara: “Yo sólo quiero saber una cosa, ¿dónde quedaron?”, causando las risas de sus acompañantes.

En otra historia, el diseñador agregó en tono humorístico “Miren qué rica comida, qué rico todo. Me invitó Ninel con los ‘fondos’”, mientras enseñaba su platillo. Lo que los internautas vincularon a los USD 27 millones que las autoridades estadounidenses atribuyen al fraude realizado por Larry Ramos.

La victoria parcial de Alejandra Guzmán

En días recientes, la cantante Alejandra Guzmán confirmó un triunfo parcial de la demanda que interpuso contra Larry Ramos, pareja de Ninel Conde y que la defraudó por USD 4 millones en Estados Unidos.

La cantante mexicana fue breve al dirigirse al proceso que sigue para el empresario, pero sí pudo compartir su alegría ahora que las autoridades norteamericanas fallaron a su favor.

En entrevista con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), “La Guzmán” aseguró que ganó parte del proceso que interpuso en contra del esposo de “La Bombón asesino”.

“Sí, sí ganamos parte de la demanda”, dijo la cantante mientras era perseguida en la terminal aérea mexicana, según lo visto en el video disponible en el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes.

“Me hace muy feliz porque existe la ley. Existe la justicia.” expresó en su intento de escapar de la prensa.

“La Guzmán” aseguró que ganó parte del proceso que interpuso en contra del esposo de “La Bombón asesino”. (Foto AP/Alan Diaz, archivo)

Por otra parte, la abogada Sandra Hoyos ya había adelantado parte de la resolución de las autoridades norteamericanas en entrevista con el programa Un nuevo día.

“Estuvimos participando en la audiencia que estaba fechada para averiguar cuál es el estatus o qué está pasando con la demanda de Alejandra Guzmán. El juez al final de la audiencia reveló que estaba consciente de que había otros casos (y que) Larry Ramos no había contestado en ninguno de los otros y pidió a los jueces que sometieran una orden diciendo que Larry Ramos estaba en desacato judicial para ya concluir ese caso y permitir que los abogados pasen a la segunda fase”, explicó la abogada.

“En vista de que Ramos no ha contestado ninguna demanda, el caso podría pasar a manos de los federales y si ellos pueden ubicar alguna propiedad o inversión harían una retribución a las víctimas”, añadió la especialista.

SEGUIR LEYENDO: