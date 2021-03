“Mi bebé se fue al cielo”: el desgarrador relato de la youtuber Regina Carrot sobre el legrado que sufrió

Regina Carrot Foto: Instagram/@reginacarrot

Días después de haber anunciado su esperado embarazo, la influencer originaria de Monterrey, Nuevo León, Regina Carrot anunció la lamentable pérdida de su bebé y narró la desgarradora experiencia desde sus redes sociales.

Desde el hospital y entre lágrimas, la mexicana conocida por sus videos de motivación personal y por haber el escrito el libro de autoayuda Cómo salir del club de los perdedores, narró la experiencia que vivió a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Hago esto video porque el día de hoy fue un día difícil. Bueno para mí fue un día muy traumático y lo quiero compartir porque creo que a veces, pues no enseñamos esta parte de nuestras vidas y quizás, muchas veces piensan que todo es perfecto, o más en lo mío que es de motivación. Y, bueno, pues esto es parte de la Regina real y el día de hoy perdí a mi bebé, mi bebé se fue al cielo”, comenzó la influencer regiomontana.

Regina detalló que a altas horas de la noche presentó fuertes dolores y una hemorragia intensa que la obligó a acudir al hospital, en donde le practicaron un legrado uterino; pues su bebé lamentablemente falleció hace un par de semanas, lo que puso en riesgo su salud.

Video: Instagram/@reginacarrot

“Ya tenemos un angelito en el cielo. La experiencia del día de hoy la verdad sí fue un poco traumática, porque me tuvieron que hacer un legrado, porque pues el bebé ya no tenía vida desde hace varias semanas (...) A mí me pasó que a las tres y media de la mañana, se vino todo, casi que una hemorragia, traía literal una sábana, coágulos colgando, y sí fue algo obviamente muy impactante”.

“Al momento de revisar al bebé, luego, luego nos dijeron que a pesar de que eran 13 semanas (de gestación), y yo seguía embarazada, realmente el bebé a las 10 semanas ya no estaba. La verdad es que teníamos, como saben, mucha ilusión”, expresó Carrot entre lágrimas.

La influencer también remarcó que quiso narrar su experiencia en redes sociales porque esos temas permanecen frecuentemente fuera de la conversación: “Obviamente son sentimientos que, me gusta platicarlos con ustedes porque quizá muchas de ustedes les ha pasado. Es un tema que quizá no se habla mucho”.

Evidentemente afligida, Regina agradeció a sus seguidores por las felicitaciones que recibió cuando hizo pública la noticia de su embarazo y cerró el mensaje con una bella reflexión: “Pues mi bebé ya está en el cielo, y bueno, trajo muchas cosas buenas. Gracias a todos los que nos felicitaron; como dicen, las cosas pasan por algo y para algo. Esperemos que próximamente en el año haya buenas noticias”, concluyó.

Regina Carrot Foto: Instagram/@reginacarrot

El video conmovió a al millón de seguidores que Regina tiene en la plataforma y recibió toda clase de mensajes como muestras de apoyo y buenos deseos. También hubo algunos comentarios de otras celebridades e influencers, como Jaime Camil, Julian Gil y Flor Rubio.

Fue el pasado domingo que Carrot compartió la noticia de su embarazo con un emotivo mensaje: “Siempre he querido ser mamá y poder tener la bendición de serlo me da mucha ilusión. (...) Estaré leyendo sus consejos. Muchas gracias por siempre apoyarme y acompañarme en mis sueños. Definitivamente este es un sueño hecho realidad. Los amo”.

