“Me tocó dar la cara”: Gabriel Soto contó la dura experiencia que vivió por el escándalo de su video íntimo

En diciembre de 2020, el actor Gabriel Soto se volvió tendencia en redes sociales por una grabación con contenido sexual de la que fue protagonista. Ahora, unos meses después, contó la dura experiencia que atravesó él y su familia cuando se dio a conocer el video íntimo.

Durante el programa Miembros Al Aire, el actor contó que se sentía señalado públicamente de manera constante y le costaba salir de su casa. Además, explicó que tuvo que hablar con sus hijas sobre el tema cuando el escándalo se salió de control.

“Tengo dos hijas, con las cuales tuve que hablar y sí esta feo, no está nada padre”, comenzó a relatar en el programa. “Sí te afecta y te avergüenza, es duro, es difícil psicológicamente y emocionalmente hablando”, continuó durante el programa Miembros al aire.

Finalmente, aceptó que tuvo que conversar especialmente con su hija mayor sobre lo que sucedía en ese momento. “Mi hija mayor, hablé con ella y lo tomó increíble. La verdad es que me dijo: ‘A ver papá ¿todos los niños lo hacen?, no te preocupes por mí, más bien yo estoy preocupada por tú como estas”.

(Foto: gabrielsoto / Instagram)

El actor aceptó que la opinión de sus hijas es especialmente importante para él, por lo que al darse a conocer el video, le generó mucha angustia la forma en la que tendrían que enterarse de un tema tan delicado.

“Estaba muy preocupado, decía: ‘Híjole y cómo le voy a decir y esto y lo otro. ¿Cómo abordas a una niña pre adolescente con un tema así? y creo que subestimé su respuesta”, detalló.

Contó que sintió un gran alivio luego de hablar con su hija, aunque aun se sentía señalado públicamente por los medios de comunicación. “No quería yo salir, te levantas en la mañana y dices ‘mmta que pena’ ¿no me puedo quedar aquí en mi casa? y pues no, hay que salir y enfrentar la realidad de las cosas. Me tocó salir y me tocó dar la cara”

Gabriel Soto también recalcó que él no cometió ningún delito al grabarse, más bien, aseguró, la persona que filtró el video fue quien sí incurrió en una falta grave. “Yo no hice nada malo, es mi intimidad y yo puedo hacer lo que quiera”, sentenció.

Cuando se dio a conocer el video, el actor mexicano hizo un comunicado oficial en su cuenta de Twitter en el que reconoció que era él quien aparecía en el video.

“Que les digo, una raya más al tigre. No quiero hablar mucho sobre el tema, solo decirles que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad. Dejaré claro que es de hace muchos años y que me haré responsable de este tema”, dijo.

Cuando el escándalo explotó, con él aparecieron cientos de personas que recordaron que ya existe la Ley Olimpia, la cual prohíbe “exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento”.

Durante el programa, el actor también explicó que tiene interpuesta una denuncia, aunque no dio más detalles de su proceso legal.

