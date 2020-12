“No me daba coca, yo traía lo mío”: Benito Castro dio escabrosos pormenores de su relación con Paco Stanley y el abuso de sustancias

Paco Stanley y Benito Castro trabajaron juntos en distintos proyectos en Televisa, además de la obra "El tenorio cómico" (Foto: Cuartoscuro)

A 21 años del incidente donde perdió la vida Paco Stanley, el famoso conductor de televisión sigue siendo noticia en los titulares de espectáculos, y a pesar de que ya mucho se ha hablado y se llevaron a cabo los procesos judiciales correspondientes, su nombre sigue rodeado de rumores y especulaciones. En este contexto, Benito Castro, el emblemático actor que acompañó a Pacorro como “patiño” en diversos programas, volvió a referirse a su relación con el también lector de poemas.

Y es que cuando Stanley fue asesinado al sur de la Ciudad de México en condiciones violentas y típicas de un “ajuste de cuentas”, Benito fue citado para declarar en la Procuraduría pues mucho se indagó en la relación del presentador con el mundo del hampa, en específico con el tráfico y consumo de estupefacientes. En entrevista con el youtuber El escorpión dorado, Castro reveló lo bien que se llevaba con el papá de Paul Stanley, quien actualmente funge como integrante del cuadro de presentadores base del programa Hoy.

Benito Castro charló con El escorpión dorado en su popular canal de YouTube (Foto: Cuartoscuro)

Benito recordó que pasaba largas horas en la oficina de Paco, donde ambos bebían alcohol, se la pasaban platicando, y en algunas ocasiones hacían uso de cocaína, sin embargo dejó en claro que Stanley nunca estuvo involucrado en el “negocio de las drogas”, sino que más bien lo suyo era el consumo de sustancias, mismas que ambos las adquirían con un tercero. Así lo dijo:

“No me daba coca, yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, recordó.

Paco Stanley y Benito Castro fueron figuras de la televisión mexicana en los años 90, se encerraban varias horas en la oficina a beber alcohol y hacer uso de cocaína (Foto: Archivo)

Castro, también recordado por su popular papel como “El papiringo” de La güereja en los sketches de María Elena Saldaña, reveló que tras la muerte de Stanley recibió un citatorio para acudir a la Procuraduría a rendir su declaración; “y ahí me dijeron: ‘¿a usted le daba cocaína Paco Stanley? Dije ‘no, yo le daba a él”.

“Me llegó un citatorio de la Procuraduría y le hablé a un amigo en común, de Paco y mío, un licenciado que había sido Ministerio Público federal, que era apoderado legal de Paco Stanley. Me dijo: ‘Declara todo lo que te conste, me hizo hincapié en ese pedo, no hables de supuestos, no supongas una chingada, lo que te consta, lo que viste y lo que viviste. El pedo es donde te caigan en la primera mentira porque declarar en falso ante una autoridad ministerial, vas pa’ dentro”, recordó.

Además de estas primeras indagaciones, los agentes le hicieron una pregunta que al comediante le resultó innecesaria, pues en el Ministerio Público deseaban descartar o considerar cualquier línea de investigación, por lo que le preguntaron si era homosexual y sostenía una relación sentimental con el recordado conductor de Televisa.

A la fecha, aún quedan muchos cabos sueltos respecto al verdadero motivo por el que asesinaron a Paco Stanley en junio de 1999 (Foto: Archivo)

“Me preguntaron “una bola de mamadas, que me encabroné. Dije: ‘puedo pedir la presencia de mi abogado para declarar o en su defecto declarar por escrito, Yo no estoy aquí como indiciado, estoy como testigo’. Me empezaron a interrogar culero, no voy a decir de qué porque es habla de mi amigo que ya está muerto. ‘¿De dónde me ve usted que yo sea puto? Cabrón. Y con esta pinche cara menos, se puede ser todo en esta vida con esta cara, menos puto’, le dije: ‘voy a solicitar declarar con mi abogado o en su defecto por escrito’. Mandé a la chingada al MP”, recordó Castro.

Finalmente, reiteró que Paco Stanley no vendía droga, pues no le hacía falta ya que ganaba una considerable cantidad por sus menciones en los programas Ándale!, Pácatelas y Llévatelo. “No tenía necesidad de vender droga porque ganaba un ‘chingamadral’ de dinero. Ganaba sobre 300, 350 mil pesos diarios por menciones y comerciales de televisión”, finalizó el histrión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

A 21 años del asesinato de Paco Stanley: Mario Bezares y Paola Durante se unirán para producir una serie sobre el caso

A 21 años del asesinato de Paco Stanley: el crimen que conmocionó al mundo del entretenimiento en México

“Paco Stanley no me daba droga, yo se la daba”: la confesión de Benito Castro sobre sus excesos