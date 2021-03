“Es la norma para estas mujeres”: Florence Pugh evidenció los feminicidios en México

Florence Pugh tocó el tema de los feminicidios en México y se hizo tendencia en redes sociales (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

Florence Pugh es conocida por sus icónicas interpretaciones de Dani Ardor en “Midsommar” y de Amy March en “Mujercitas”. La actriz suele ser muy activa en sus redes sociales y cuando no hace recetas de cocina, ella se concentra en compartir importantes historias en su cuenta de Instagram.

Este sábado, Pugh decidió tocar el tema de lo que el 8 de marzo significa en México, los feminicidios en el país y del mural que se hizo con las vallas que se encontraban en frente del Palacio Nacional.

Primero, la intérprete compartió una publicación en su cuenta de Instagram una imagen de una manifestante con un objeto en llamas a su espalda, con flores en la cabeza y una pancarta que dice: “No nos maten”.

“Esta se ha sentido como una semana extraña para las mujeres. Comenzando en pleno apoyo a nuestro ‘día’, solo para recordar rápidamente cuánto trabajo hay que hacer. La muerte de Sarah Everard hizo que todos nuestros corazones dolieran y las tripas retorcieran. Todas conocemos este miedo y fue subrayado, resaltado y encerrado en un círculo en una sola historia. Pero, por supuesto, todos sabemos con tristeza que ‘tener miedo al caminar solas’ es la consecuencia de ser mujer. Después de que publiqué algunas aplicaciones de seguridad en mis historias el otro día, noté que muchas mujeres se acercaban y me pedían desesperadamente que hablara sobre este tema específico”, escribió la actriz en su mensaje.

La actriz compartió la información que le enviaron y que averiguó (Foto: Instagram/florencepugh)

La mujer de 25 años detalló que no ha encontrado muchas formas de ayudar, pero hizo lo posible para investigar y adjuntó un artículo que podrá dar a entender el contexto de esa situación.

Minutos después, Pugh decidió agregar a sus historias de Instagram un poco más de contexto a través de diversas fotografías y las historias que le contaron mediante mensajes directos.

En una de las fotografías que compartió se puede apreciar una mujer con numerosos ramos de flores en la mano. Ella está frente a las vallas que instalaron en Palacio Nacional, con los nombres de algunas de las víctimas. “Estos son sus nombres en las paredes”, escribió Pugh. Después continuó compartiendo más imágenes.

Aunado a esto, Pugh compartió algunos de los testimonios que le fueron enviados acerca de los cuidados extras que las mujeres tienen que tomar para no salir con tanto miedo. Otras personas más reclamaron que el gobierno no está haciendo nada para evitar los asesinatos.

Pugh compartió los testimonios de mujeres (Foto: Instagram/florencepugh)

“Los medios nos retratan como ‘las locas mujeres con problemas de enojo’ siempre que protestamos. Pero aproximadamente 10 mujeres son asesinadas todos los días en México. 10 CADA DÍA. ¿Cómo quieren que no estemos enojadas? Estamos furiosas. Estamos cansadas. Queremos es que pare, necesitamos que pare”, agregó una persona.

“Gracias por escribirme sus historias. Esta es la norma para estas mujeres”, compartió la protagonista de “Black Widow” en esa publicación.

Además, la actriz compartió las medidas de prevención que las mujeres utilizan para que no les pase nada.

“Aquí en México nosotras no celebramos sino que lloramos y guardamos luto por las mujeres que ya no están. Fuimos a marchar el lunes y nunca me he sentido tan cómoda como en el momento en el que estaba rodeada por cientos de mujeres [...] Mis amigas y yo tendemos a movernos en grupos de dos a tres personas y constantemente checamos abajo y dentro de nuestros autos para asegurarnos de que no nos pase nada”, expresó otra mujer en otro mensaje.

Fans agradecieron que hablara del tema (Foto: CULTURA/MARVEL STUDIOS)

Finalmente, Pugh compartió otro mensaje que decía que las mujeres indígenas, de color y en situación de pobreza son más susceptibles a ser asesinadas o violadas.

