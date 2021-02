A meses de haber despedido a Shia LaBeouf, Olivia Wilde reveló una regla imprescindible que debe haber en su set

La directora tiene una regla que Shia LaBeouf desafió (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Olivia Wilde busca que los sets de filmación en donde ella sea la jefa, sean espacios armoniosos y de creatividad, por lo que ninguna persona podrá romper su regla de “no imbéciles”.

Durante una conversación con Emerald Fennell, para la revista Variety, la la estrella de “The Crown” cuestionó a Wilde acerca de una supuesta política de “no imbéciles en el set”. La directora de “La noche de las nerds”, reveló que es verdad y que instauró esta regla después de haber escuchado uno de los peores consejos que le han dado.

“Alguien, que es un actor y director muy establecido en esta industria, me dio un consejo realmente terrible que fue útil, porque sabía que tenía que hacer lo contrario. Me dijo: ‘Escucha, la forma de obtener respeto en un set, es que tienes que tener tres discusiones al día. Tres grandes argumentos que establecerán tu poder, recordarán a todos los que están a cargo, sé la depredadora’. Y eso es lo opuesto a mi proceso. Y no quiero nada de eso”, detalló la directora.

De acuerdo a la estrella de “Tron: El Legado”, esto ha puesto a todos en el set al mismo nivel, por lo que directores, actores, técnicos y el resto del equipo convive y nadie está separado.

LaBeouf fue despedido antes de comenzar las filmaciones (Foto: REUTERS/Mark Blinch)

“Noté como actriz durante años cómo la jerarquía del set separaba a los actores del equipo de esta manera tan extraña que no sirve a nadie. Creo que a los actores les gustaría saber más sobre lo que está sucediendo allí [...] Pero la idea de ‘no molestar a los actores y mantenerlos separados, y no mirarlos’, creo que pone a todos bastante ansiosos”, explicó Wilde.

“Don’t Worry Darling” es el proyecto que Wilde se encuentra dirigiendo y será protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles (quien se encuentra en una relación con la directora). Ambos interpretarán a una pareja.

No obstante, antes de que Styles fuera elegido como protagonista, era Shia LaBeouf quien interpretaría al esposo de Pugh. Sin embargo, el actor fue reemplazado por el cantante unos meses antes de comenzar a filmar.

Según una fuente de la revista Variety, LaBeouf fue despedido después de que hubiera mostrado “un comportamiento pobre y su estilo chocó con el elenco y el equipo”. El mismo reporte indicó que el actor no es alguien con quien sea fácil trabajar, además de que Wilde lo encontró “desagradable”.

Styles sustituyó a LaBeouf (Foto: EFE/EPA/VICKIE FLORES)

Las declaraciones a la publicación fueron hechas a tan solo unas semanas de que la cantante FKA Twigs demandara al actor por el abuso a la que la sometió durante su relación.

Tahliah Debrett Barnett, nombre verdadero de la cantante, demandó a LaBeouf a principios de diciembre por su “incesante abuso”. Los cargos, presentados ante una corte de Los Ángeles, incluyen ataques sexuales, físicos y emocionales.

Los hechos en el centro de la denuncia tuvieron lugar en 2019 y según explicó FKA Twigs, ocurrieron durante un viaje que ambos realizaron a una zona desértica en California. Allí, LaBeouf cometió distintos abusos, incluyendo el ahorcarla en medio de la noche, cuando ella dormía. También le contagió una enfermedad de transmisión sexual, a sabiendas de que la tenía a la hora de mantener relaciones con ella.

La cantante demandó al actor por los abusos a los que fue sometida (Foto: AP)

Cuando regresaban, él manejaba de manera irresponsable y amenazaba con chocar el auto a menos que ella le profesara su amor. En un determinado momento la cantante bajó en una gasolinera y sacó sus pertenencias con la intención de alejarse de él. Sin embargo, el actor la siguió y la atacó, tirándola contra el auto mientras le gritaba. Luego la forzó a ingresar nuevamente al vehículo.

