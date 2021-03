Iker Casillas guarda silencio y no confirma ni desmiente su separación de Sara Carbonero

Sara Carbonero e Iker Casillas podrían haber puesto fin a su relación después de 11 años de amor y casi 5 de matrimonio. Así lo publica la revista Lecturas, que sostiene que la pareja, fruto de un fuerte desgaste y de meses de crisis, habría tomado la decisión de separarse y ya vivirían en domicilios separados

Después de varios meses con la palabra crisis sobrevolando a la pareja de Sara Carbonero e Iker Casillas, la revista Lecturas publicó este miércoles en portada que el matrimonio habría tomado hace algún tiempo la decisión de separarse. Una noticia que ya habrían comunicado a sus allegados, residiendo en la actualidad en casas diferentes.

Según la citada publicación, el matrimonio decidió, de mutuo acuerdo, tomar caminos separados hace algún tiempo por un fuerte desgaste en su relación. Al parecer, el ex arquero ha alquilado un lujoso piso en Madrid, cercano al domicilio conyugal para que sus hijos Martín y Lucas - de 7 y 4 años - se vean afectados lo menos posible por la ruptura de la pareja.

“El pasado 12 de febrero Iker Casillas y Sara Carbonero eran la imagen de un matrimonio unido contra la adversidad. Ese día, la periodista recibió el alta médica tras ser intervenida en la Clínica Universidad de Navarra y su marido estuvo allí para apoyarla. Sin embargo, tal y como ha sabido este medio en exclusiva, esa unión era más bien para la galería, ya que la pareja ya había tomado la decisión de separarse”, publica la revista

Una información que ¡HOLA! ha desmentido horas después tras hablar con fuentes cercanas a la periodista y al ex futbolista, que aseguran que el matrimonio sigue viviendo junto en su residencia de la lujosa urbanización La Finca, a las afueras de la capital. Y, a pesar de los numerosos rumores de crisis en los últimos tiempos, nada hay de cierto en ellos.

Consultada por los periodistas, Carbonero prefirió no confirmar ni desmentir su separación y simplemente confesó que está “bien” en estos momentos. El ex jugador del Real Madrid siguió la misma estrategia que su mujer y guardó silencio sobre su supuesta ruptura.

El pasado 1 de marzo fue la última vez que Sara Carbonero e Iker Casillas se dejaron ver juntos en público. Fueron fotografiados saliendo de un conocido restaurante de Madrid (EUROPA PRESS)

De confirmarse la relación se termina después de 11 años de amor -con aquel beso grabado en la memoria colectiva del Mundial de Sudáfrica- y casi 5 de matrimonio. La pareja se casó en secreto el 20 de marzo de 2016 con la única presencia de su hijo Martín, cuando la periodista estaba embarazada de Lucas, y apenas trascendieron imágenes de uno de los momentos más especiales en la vida de la pareja, muy celosa con su vida privada.

Por el momento, ni Iker ni Sara han confirmado ni desmentido su separación.

La periodista y el ex futbolista, ahora empleado en la Fundación del Real Madrid, vienen de pasar momentos difíciles. Primero fue Iker el que tuvo que enfrentarse a un infarto cuando se entrenaba con su equipo en Oporto y días más tarde era Carbonero quien pasaba por el quirófano al detectársele un cáncer de ovario.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada”, escribió la periodista en 2019 cuando compartió con sus seguidores el complicado momento personal por el que atravesaba.

