Preocupación por la salud de Sara Carbonero: fue intervenida por una complicación en su cáncer de ovarios

Iker Casilla llega al hospital en el que está ingresada la periodista.

Sara Carbonero se encuentra internada desde el 5 de febrero en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, después de haber sufrido una recaída en el cáncer de ovario que le fue detectado en mayo de 2019 y del que se había recuperado plenamente. Junto a ella se encuentra su marido, Iker Casillas, que no se separa de su lado. De acuerdo a la prensa española, la periodista de 37 años fue intervenida de urgencia y está recuperándose.

Casillas, la madre y la hermana de Sara, Goyi e Irene, e Isabel Jiménez - una de las mejores amigas de Carbonero - se turnan en el hospital para acompañarla y que no esté sola en ningún momento. No han trascendido demasiados detalles sobre el estado de salud de la periodista, que fue hospitalizada tan solo unos días después de celebrar su cumpleaños.

Una de las señales de alarma sobre su salud llegó el martes 9, cuando la presentadora no presentó el programa que desde hace un mes tiene en radio Marca los martes y los jueves.

La prensa española informa que su entorno se mantiene optimista ya que, a pesar de haber pasado por quirófano y seguir recuperándose, la semana que viene podría retomar sus actividades.

Carbonero ha seguido presente en sus redes sociales compartiendo una nueva campaña de publicidad que de la que ella es protagonista y algo de su música favorita. Por el momento, ni ella ni su marido han querido hacer declaraciones.

Este miércoles Casillas, tras llevar a sus hijos Martín y Lucas al colegio, quien llegaba en coche a la clínica. Muy preocupado, y visiblemente molesto por la presencia de cámaras en un momento tan delicado, el ex futbolista no ha podido contenerse y ha sacado la lengua a los reporteros que le esperaban a las puertas del hospital sobrepasado ante el nuevo bache en la salud de su mujer, a quien está más unido que nunca.

Carbonero cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, que se ha mantenido a su lado en todo momento a pesar de los continuos rumores de distanciamiento en la pareja.

A punto de celebrar su quinto aniversario como marido y mujer, Casillas zanjaba los rumores de crisis con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “37 inviernos. ¡Muchas felicidades! El baile sigue... hay que bailar hasta el final”.

Sara Carbonero a Iker Casillas en mayo de 2019

La periodista y el ex futbolista, ahora empleado en la Fundación del Real Madrid, vienen de pasar momentos difíciles. Primero fue Iker el que tuvo que enfrentarse a un infarto cuando se entrenaba con su equipo en Oporto y días más tarde era Carbonero quien pasaba por el quirófano al detectársele un cáncer de ovario.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada”, escribió la periodista en 2019 cuando compartió con sus seguidores el complicado momento personal por el que pasaba.

La pareja y sus hijos está instalados de nuevo en la capital española en la casa de la lujosa urbanización La Finca donde residían antes de marcharse a la ciudad lusa.

