Walter Mercado: la inaudita batalla legal por su propio nombre

Walter Mercado tenía fans en todo el mundo, era reconocido por sus predicciones acertadas y era adorado por su gran carisma. Su nombre y su imagen significaba amabilidad, riqueza y mucho amor. Es por eso que cuando repentinamente cambió su nombre a Shanti Ananda sus seguidores se confundieron, la gente no lo reconocía de inmediato y su negocio no consiguió el mismo éxito.

El puertorriqueño empezó su carrera desde muy joven, pero tanto su imagen como su nombre eran propiedad de Bart Enterprises. Luego de trabajar por años junto a ellos decidió demandar un aumento en sus ganancias, pues la mayoría se lo llevaba la empresa.

Desde 2011 el famoso no pudo usar su nombre: “Tuve una revelación espiritual que recibí y que me dijo que de ahora en adelante me haré llamar Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo místico”, declaró el boricua de 68 años al diario puertorriqueño El Nuevo día. “Me decía el ser de luz que se me apareció que se necesita más gente de luz en el mundo como yo para ayudar”.

Pero resultó ser demasiado complicado como para renovar su identidad de forma pública, por ello es que durante algún tiempo entre ese año y 2014 prefirió mantenerse alejado de los medios y descansar, posteriormente, en 2014, decidió retomar su carrera y a los 82 años de edad invitó a sus muchos fans a un sitio web en el que compartiría sus predicciones nuevamente.

