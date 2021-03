Sin maquillaje, rodeado de su familia y con un minuto de aplausos: así fue la nostálgica despedida de Cepillín

(Foto: vengalaalegriatva / Instagram)

La muerte de Cepillín ensombreció al mundo del espectáculo. El deterioro de su salud y su intempestivo deceso dejó consternado a todo México, donde las imágenes de su último adiós han comenzado a circular en las redes sociales.

El cuerpo del “payasito de la tele” estuvo rodeado de sus hijos y esposa en una funeraria ubicada en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde recibió el cariño de sus seres queridos en espera de que hoy sea cremado.

En imágenes difundidas por el programa de TV Azteca, Venga la Alegría, se observa a los presentes rindiendo homenaje y dando el último adiós al artista infantil.

En el velorio prevalecieron los arreglos florales y la presencia de personas que no olvidaron su cubrebocas y respetando la sana distancia, medidas que son obligatorias en plana pandemia.

Cepillín recibió un minuto de aplausos en la funeraria, donde sus hijos y esposa encabezaron la misa de último adiós en la que también estuvieron otros tantos fanáticos del artista mexicano.

Se espera que su cuerpo sea cremado esta tarde en la funeraria de Sullivan y sus cenizas reposarán, por el momento, en poder de su familia, ya que aún no tienen un lugar en específico para su descanso.

Ricardo González Jr., hijo del “payasito de la tele”, comentó ayer por la tarde que se buscará cumplir una de las últimas voluntades: tener un nicho en la Basílica de Guadalupe.

“Tenemos un deseo, por anhelo de mi papá y ojalá nos ayuden y nos apoyen de que mi papá pueda descansar en la Basílica de Guadalupe. Es el deseo de mi papá”, comentó rodeado de algunos medios de comunicación.

“Sabía que hay un trámite, porque siempre dijo ‘cuando me vaya de este mundo quisiera estar ahí'”, añadió.

Desde ayer el mismo hijo de Cepillín aclaró que el velorio sería a puerta abierta, ya que su papá se era agradecido con el público mexicano.

“Mi papá es de toda la gente. Nosotros nos debemos al público y el público nos ha dado su corazón por muchos años. Los siento a todos como familia”, aseguró al hablar del funeral del “payasito de la tele”.

González Jr. destacó en la conversación con los periodistas, entre los que estuvieron Edén Dorantes, resaltó que su papá no tendría el rostro pintado.

“Esa es una de las peticiones que me hizo mi papá desde siempre. El decía ‘a mí me van a incinerar y en el primer sumidero me van a tirar’ y pues no, a eso sí le dijimos que no y luego dijo ‘no me pinten, eso no me gusta’ y eso está perfecto, porque a nuestro gusto Cepillín fallecido ya es tétrico, así que será Ricardo González de galán para que lo vengan a ver todos. Fue lo bueno que a mi papá lo conocieron pintado y despintado”, sentenció.

El fallecimiento de Cepillín fue confirmado ayer por la mañana por Ricardo González Jr. en entrevista con Gustavo Adolfo Infante: “Quisiera yo darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá. (...) Era una persona muy fuerte; un guerrero”.

Detalló para el medio que su padre presentó un paro respiratorio del cual los médicos lograron “sacarlo”, sin embargo, relató que “ya estaba muy deteriorado” e incluso le estaba fallando un riñón: “Lo mejor era eso. Era hablar con él y decirle que ya no luchara porque ya no valía la pena. Él ya estaba muy deteriorado.”

La salud del “payasito de la tele” se deterioró de manera drástica en tan sólo una semana. Fue hace semana cuando fue internado de emergencia y sometido a una larga cirugía en la que le colocaron ocho tornillos y dos varillas en la columna.

Tras la aparatosa operación, presentó neumonía y deficiencia cardiaca por lo que fue reingresado de emergencia al Corporativo Hospital Satélite en la tarde del domingo. Horas después se supo que en la columna de Cepillín se detectó tejido canceroso.

