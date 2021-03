“Hazme un favor y cállate”: la súplica que hizo Ainara a YosStop antes de denunciarla por divulgar las imágenes de su violación

La influencer aseguró que la quieren involucrar en un delito que no cometió (Foto: justyoss / Instagram)

Ainara “N”, la joven que presentó una denuncia en contra de la youtuber YosStop por poseer y difundir imágenes de la agresión sexual que sufrió a los 16 años, rompió el silencio y le envío un mensaje para concientizar sobre el manejo de este tipo de contenido a través de redes sociales.

Ayer se hizo pública la denuncia que Ainara “N” hizo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para evidenciar la conducta de Yosseline Hoffman, nombre real de la polémica influencer.

Al respecto, desde su cuenta de Twitter, explicó que presentó esta denuncia y las pruebas a petición de los involucrados en su caso, especialmente la misma YosSotp.

La joven emitió otros pronunciamientos durante enero y febrero, en los que se dirigió a la conducta de la influencer que denunció: “Una vez más diciendo puras pendejadas @YosStoP te pido de la mejor manera que dejes de hablar de mí o mínimo dejes de desacreditar todo lo que sufrí, no me conoces ni conoces mi historia, entonces hazme un favor y cállate”.

(Foto: Ainara / Twitter)

En otra ocasión usó los mismos pronunciamientos de la yotuber para hablar sobre el tema. “Yosstop hablando de victimas de violacion: gorda, put*, de moral distraída, PUT*, no te creo, dame pruebas... also YosStop hablando de victimas de violación: tienes todo mi apoyo, ¿no se les hace raro cómo elige quien sí y quien no merece apoyo?”

Pero fue en una conversación con otro youtuber transmitida por YouTube en mayo del año pasado cuando reprobó la conducta de YosStop: ”No se trata de mentarle la madr*, sólo le pediría que fuera más conciente porque no sabe el daño que le puede hacer a las personas”.

“No sabe el impacto que puede llegar a tener con toda la cantidad inmensa de followers que tiene, que sea mucho más responsable con lo que suba”, añadió.

La asociación civil FemXFem dio a conocer que la joven de nombre Yosseline Hoffman fue acusada legalmente por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil; asimismo, la defensa jurídica de Ainara reveló que la denuncia de hechos se realizó ante la Fiscalía luego de que hace un año y medio Yosstop difundiera en sus redes sociales una grabación titulada “Patética generación”, a través de la cual critica a dos adolescentes que protagonizan una pelea, siendo una de ellas Ainara.

En el citado clip, Yosstop habló también sobre la violación que sufrió la joven y se refirió a ella como “put*” “de moral distraída” y “gorda”, siendo que en el material en cuestión aparece la víctima cuando tenía 16 años y fue abusada en una fiesta cuando se encontraba bajo el influjo del alcohol.

Además, se dio a conocer que la denuncia se hizo también en contra Nicolás B; Carlos R; Julián G; Axel A y Patricio A; por el mismo delito, toda vez que fueron los jóvenes que perpetraron el delito sexual y también compartieron el material audiovisual.

La influencer usó su cuenta de Instagram para deslindarse del caso y aseguró que sólo la involucraron en un asunto que no cometió.

“Han querido involucrarme en un delito que jamás cometí. Pero confío plenamente en la verdad y el sentido común. Como he comentado en muchos de mis videos, las denuncias deben fungir como herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto ajeno a mi. Pero espero todo se aclare y se resuelva pronto. Gracias por su cariño”, escribió.

Los usuarios de redes sociales mostraron su apoyo a Ainara y arremetieron en contra de la youtuber que en un comunicado aseguró que se inmiscuía en un delito que no había cometido.

“¿Te acuerdas cuando divulgaste su violación, la ridiculizaste a nivel nacional y encima le pediste pruebas de su denuncia? porque nosotras NO perdonamos y NO olvidamos”, escribió la usuaria Úrsula Soto (@UrsulaaSoto).

SEGUIR LEYENDO: