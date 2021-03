Brad Pitt terminó su amistad con George Clooney por Angelina Jolie, pero otra famosa actriz intenta reconciliarlos

George Clooney y Brad Pitt en la premiere de la película "Michael Clayton" en 2007 (Shutterstock)

Brad Pitt y George Clooney ya no serían más amigos. Los actores desarrollaron un vínculo estrecho después de protagonizar la franquicia “La gran estafa” a principios de los 2000. Según la revista Star, los galanes eternos de Hollywood llevan casi una década sin hablarse.

Una fuente cercana a los actores alegó que hubo celos entre Pitt y Clooney que comenzaron cuando el primero todavía estaba casado con Angelina Jolie. “Es triste, pero Brad y George tomaros caminos separados. Todo se remonta a cuando Brad estaba con Angelina. A ella nunca le agradó realmente George, y siempre pensó que era una mala influencia”, dijo el informante. “Angelina sintió que George alejaba a Brad de ella y sus hijos “.

En 2016, Pitt se comprometió a mantenerse sobrio después de su separación de Jolie. Lo que desató el divorcio del actor de su esposa fue una pelea que él tuvo con su hijo mayor, Maddox, en un avión. Bajo los efectos del alcohol, él habría sido violento con el adolescente. Fue así como se confirmaron los rumores de su fuerte dependencia a la bebida. El propio Pitt reconoció que su alcoholismo fue uno de los motivos que destruyó su matrimonio.

De acuerdo citado medio, el protagonista de “Ad Astra” ya no podía salir más con Clooney, quien disfruta del alcohol en sus salidas nocturnas y fue dueño de la marca de tequila Casamigos, que vendió en USD 1.000 millones a la empresa británica Diageo.

“Simplemente se separaron aún más. Y apenas se dijeron una palabra en la fiesta del 50 cumpleaños de Jennifer Aniston en 2019. Definitivamente ya no están saliendo juntos. Brad siente que George lo apuñaló por la espalda“, añadió la fuente a la publicación, que tiene la exclusiva de la pelea entre los actores en la portada de su última edición.

Angelina Jolie, Brad Pitt y George Clooney en la premiere de "Ocean's Thirteen" en 2007 (Shutterstock)

La fuente también dijo que la gran amiga de Brad Pitt y Clooney, Sandra Bullock, está tratando de actuar como un puente para una posible reconciliación. Bullock, supuestamente, está tratando de alentar a los actores a que comiencen a hablarse de nuevo.

Sin embargo, no está claro si esto sucederá porque ambos actores, supuetamente, tampoco tienen demasiadas cosas en común es esta etapa de su vida.

Pitt está enfocado en su carrera en el cine y en su rol como padre tras superar una grave crisis personal, mientras que Clooney disfruta de su tiempo libre con su esposa, la abogada libanesa-británica Amal Alamuddin, con quien tuvo a los gemelos, Alex y Ella, en 2017.

“George extraña algunos de los buenos momentos que compartió con Brad, pero ya no tienen tanto en común. Brad tiene esa vibra bohemia y preferiría pasar el rato con uno de sus compañeros de arte que ir a una fiesta cursi de Hollywood con alguien como Rande Gerber (marido de Cindy Crawford e íntimo amigo de Clooney) “, señala la revista.

Brad Pitt y Jennifer Aniston, ¿al borde de la reconciliación?

Por otro lado, Pitt volvió a ser vinculado sentimentalmente con su primera esposa, de quien separó tras enamorarse de Jolie en 2005. Según la revista Us Weekly la ex pareja está más cerca que nunca y no sería ninguna sorpresa si se vuelven a dar una segunda oportunidad.

“Brad y Jen han estado totalmente en contacto durante el confinamiento, charlando por teléfono o por Zoom. También se han visto de vez en cuando”, aseguró el informante a la publicación, que además confirmó que ambos están rodando en estudios de Sony en Los Ángeles.

Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron fotografiados por última vez durante los SAG Awards en 2020 (AFP)

Aniston está filmando la segunda temporada de la serie “The Morning Show”, mientras Pitt está grabando escenas para su última película, “Bullet Train” .

“Tienen horarios que les toman todo el día, entonces lo que hacen es verse secretamente, así sea unos pocos minutos. Toman café o almuerzan. Son solo dos amigos relajándose y desahogándose sobre sus vidas”, afirmó la revista.

La información, sin embargo, contrasta con los recientes rumores de que Aniston está saliendo con el actor Jason Sudeikis, ex pareja de Olivia Wilde.

