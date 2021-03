El divertido baile de Anthony Hopkins al ritmo de Elvis Crespo

Anthony Hopkins mostró nuevamente su gran sentido de humor. Este martes el ganador del Oscar compartió en sus cuentas en las redes sociales un video de él bailando al ritmo de la canción “Tu sonrisa”, uno de los hits del cantante puertorriqueño Elvis Crespo.

Con un look veraniego, una camisa de flores y un bañador rojo, el prestigioso actor enseñó algunos pasos de baile en un breve clip que, obviamente, fascinó sus millones seguidores, que destacaron la gran energía de la estrella del cine, que en diciembre cumplió 83 años.

El protagonista de “El silencio de los Inocentes” recibió miles de comentarios con su publicación, que a los pocos minutos en línea ya tenía más 200 mil de reproducciones.

Demostrando su gran humildad, la estrella de Hollywood además se tomó el tiempo para responder a algunos de sus fanáticos que le escribieron para expresarle su admiración.

El actor británico Anthony Hopkins tiene 83 años

En diciembre pasado, el actor celebró sus 45 años de sobriedad, instando a otros a “seguir luchando” en medio de la pandemia en un video que compartió en Instagram y Twitter.

“Hoy hace 45 años, tuve una llamada de atención. Me dirigía al desastre bebiendo hasta morir”, dijo Hopkins. “Recibí un mensaje, un pequeño pensamiento que decía: ¿Quieres vivir o morir? Y dije, quiero vivir. Y de repente llegó el alivio y mi vida ha sido increíble”.

El intérprete nacido en Gales también le envió palabras de apoyo a los que luchan contra las adicciones en plena pandemia: “Hoy es el mañana que tanto te preocupaba ayer. Manténganse fuertes. No se rindan, sigan luchando, sean valientes que poderosas fuerzas vendrán en su ayuda. Eso es lo que me ha mantenido toda mi vida”.

Y además admitió que tiene momentos de duda pero que la vida ha sido “asombrosa” desde que dejó la bebida. “Tengo mis días libres, a veces pequeñas dudas y todo eso, pero, en general, digo sigue resistiendo”, expresó el actor en su sentido mensaje.

Anthony Hopkins celebró 45 años de sobriedad e instó a otros a "seguir luchando"

En 2019, la prolífica estrella de cine se abrió sobre sus luchas personales por el abuso del alcohol con Brad Pitt para la revista Interview. Ambos intérpretes, que son amigos desde que filmaron la taquillera película “¿Conoces a Joe Black?”, hablaron sinceramente de sus problemas con el alcohol y ofrecieron detalles de sus vidas tras abandonar esta adicción.

Pitt compartió con Hopkins que todavía “está luchando con la culpa”. “Me estoy dando cuenta como acto de perdón hacia mí mismo que valoro los pasos en falso que he dado, las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, porque me proporcionaron algo de sabiduría. No puedes tener lo uno sin lo otro”, dijo el ex marido de Angelina Jolie.

Hopkins también se sinceró y reconoció que le dolía repasar el pasado. “Hice cosas malas”, reflexionó el veterano actor. “Es extraño mirar hacia atrás y pensar: ‘Dios, hice todas esas cosas’, pero es como si hubiera una voz interior que dice: ‘Se acabó. Hecho. Sigue adelante”.

El artista ha estrenado “El padre”, un filme sobre la demencia y en la que se inspiró en su propio padre. La prensa especializada ya habla de que el actor se encamina hacia su segundo Oscar por su interpretación en dicha película, en la que comparte pantalla con Olivia Colman.

SEGUIR LEYENDO: