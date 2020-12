Anthony Hopkins celebró 45 años de sobriedad: “Me dirigía al desastre bebiendo hasta morir”

Anthony Hopkins celebró 45 años de sobriedad e e instó a otros a "seguir luchando" en medio de la pandemia

Anthony Hopkins celebró el martes 45 años de sobriedad, instando a otros a “seguir luchando” en medio de la pandemia en un breve video que compartió en sus cuentas en las redes sociales.

“Hoy hace 45 años, tuve una llamada de atención. Me dirigía al desastre bebiendo hasta morir”, dijo Hopkins, que este 31 de diciembre cumplirá 83 años. “Recibí un mensaje, un pequeño pensamiento que decía: ¿Quieres vivir o morir? Y dije, quiero vivir. Y de repente llegó el alivio y mi vida ha sido increíble”.

El protagonista de “Los dos papas” ya ha compartido en muchas ocasiones que tuvo problemas con el alcohol. Sin embargo, en esta oportunidad, cuando cumplía más de cuatro décadas sobrio, decidió compartir su experiencia con sus seguidores, y, sobre todo, enviar un mensaje de esperanza a los más jóvenes que se encuentran ahora en el mismo proceso que él tuvo que emprender hace años.

Hopkins le envió palabras de apoyo a los que luchan contra las adicciones en un año que no ha sido fácil: “Hoy es el mañana que tanto te preocupaba ayer. Manténganse fuertes. No se rindan, sigan luchando, sean valientes que poderosas fuerzas vendrán en su ayuda. Eso es lo que me ha mantenido toda mi vida”.

El ganador del Oscar nacido en Gales admitió que tiene momentos de duda pero que la vida ha sido “asombrosa” desde que dejó la bebida. “Tengo mis días libres, a veces pequeñas dudas y todo eso, pero, en general, digo sigue resistiendo”.

Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil para él. Reconoce que todavía tiene algunos días en los que aparecen las dudas, pero hace hincapié en la necesidad de mantenerse fuerte y se muestra orgulloso de la decisión que tomó en ese entonces y que le salvó la vida.

“Ha sido un año duro lleno de dolor y tristeza para muchas, muchas, muchas personas”, dijo Hopkins en el video de un minuto que publicó en Instagram y Twitter. Pero instó a la gente a no perder la esperanza.

Aunque ha sido popular durante décadas, el trabajo más venerado de Hopkins se produjo después de que dejó su hábito de beber, incluido su papel ganador del Oscar en “El silencio de los corderos” de 1991 y sus premios Emmy en 1976 y 1981.

Hopkins se ha sincerado previamente sobre su lucha contra el alcoholismo y dijo en 2018 que la religión lo ayudó a estar sobrio.

“Creo que somos capaces de tanto”, dijo el actor durante un discurso para la Fundación LEAP. “Todavía no puedo creer que mi vida sea lo que es porque debería haber muerto en Gales, borracho o algo así”.

“Podemos convencernos de la muerte o podemos convencernos de la mejor vida que hemos vivido”, agregó el actor galés en ese momento. “Nada de eso fue un error. Todo fue un destino”.

Hace poco más de un año, la prolífica estrella de cine se abrió sobre sus luchas por el abuso del alcohol con Brad Pitt para la revista Interview. Ambos intérpretes, que son amigos desde el filme “¿Conoces a Joe Black?”, hablaron sinceramente de sus problemas con el alcohol y sobre detalles de sus vidas tras abandonar esta adicción.

Pitt compartió con Hopkins que todavía “está luchando con la culpa”. “Me estoy dando cuenta como acto de perdón hacia mí mismo que valoro los pasos en falso que he dado, las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, porque me proporcionaron algo de sabiduría. No puedes tener lo uno sin lo otro”, dijo el ex marido de Angelina Jolie. En ese momento Hopkins le dijo que ha leído que ha tenido problemas con el alcohol y Pitt le respondió: “Lo vi como un escape”.

El intérprete también se sinceró y le contó que escondió el mismo problema hace tiempo. “Hice cosas malas”, reflexionó el actor británico. “Es extraño mirar hacia atrás y pensar: ‘Dios, hice todas esas cosas’, pero es como si hubiera una voz interior que dice: ‘Se acabó. Hecho. Sigue adelante”.

En el mismo encuentro Hopkins se preguntó por el sentido de hacer ciertas elecciones en la vida: “No sé por qué bebí”, afirmó. “Ahora miro hacia atrás y pienso: ‘No estuvo mal, pero no quiero volver a hacerlo’. En ese entonces causé daño y pido disculpas a las personas por hacer lo que hice. Forma parte de estar vivo. Hay que olvidar y simplemente seguir hacia delante”.

Hopkins ha estrenado “El padre”, una película sobre la demencia y en la que se inspiró en su propio padre. La prensa especializada ya habla de que la actor se encamina hacia su segundo Oscar por su interpretación en la mencionada película.

