Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, reveló detalles de la operación a la que se someterá: “Estoy un poquito nerviosa, pero todo va a estar bien”

La modelo Michelle Salas reapareció para dar algunos detalles de la operación a la que será sometida, luego del aparatoso accidente que sufrió en las montañas de Vail, Colorado, y por el que presentó una lesión en el ligamento de la rodilla.

La hija de Luis Miguel comentó que ha seguido todas las indicaciones de los médicos especialistas para agilizar su recuperación, la cual tardará varios meses por la extensa rehabilitación que tendrá que realizar.

Salas destacó que su inflamación ha cedido, pero aún le harán la operación en su pierna con la intención de reparar por completo la rodilla que resultó con un daño importante.

“Con el tema del accidente he estado mentalizándome, tratando de ver el lado positivo. He avanzado bastante bien, he estado un poco más deshinchada, pero eso no quita que me tenga que operar, por lo que he empezado con los ejercicios que tengo que hacer para prepararme”, comentó desde sus historias de Instagram.





“La próxima semana tengo dos citas con dos doctores diferentes para decidir cuál quiero que me opere y los mantendré informados”, añadió para sus más de 1.3 millones de seguidores.

Agradeció las muestras de afecto que ha recibido desde que informó sobre su accidente y el rumbo que tomaría su vida a partir de ahora, porque reconoció que será duro no poder continuar con sus actividades diarias.

“Para mí que soy una persona súper hiperactiva esto es muy difícil, estar sentada, sin poder caminar bien. Pero no me voy a echar para abajo y no voy a verlo como algo malo. No agarrar lo negativo sino lo positivo de lo que este capítulo de mi vida me tiene que enseñar”, resaltó la influencer de 31 años.

“Estoy un poquito nerviosa, pero todo va a estar bien. Vamos a regresar más fuertes que nunca, voy a cuidar mi alimentación”, concluyó.

Michelle Salas reveló el fin de semana pasado que sufrió un accidente mientras esquiaba en las montañas de Vail, en Colorado. Su divertido paseo invernal cambió radicalmente después de que tuvo una aparatosa caída que le dejó una ruptura en el ligamento, aunque reconoció que pudo tener consecuencias mayores.

“No soy de compartir este tipo de noticias, pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha”, escribió en sus historias de Instagram.

Añadió que su caída reafirmó su perspectiva de la vida: “Hoy me queda más claro que nunca que la vida cambia en cuestión de segundos y que hay que vivirla todos los días como si fuera el último”.

“Con esto dicho, aquí estoy de vuelta en casa, aunque cojeando, pero con todas las ganas de que pase esto pronto para volver más fuerte que nunca”, escribió la influencer muy activa en sus redes sociales y que se había alejado de los reflectores tras el accidente.

“No tengas miedo de la vida, ten miedo de no vivirla intensamente. ¡Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos! Los quiero infinito”, concluyó la bisnieta de Silvia Pinal.

La hija de Luis Miguel había disfrutado de unos días de descanso en el los paisajes invernales de Estados Unidos, donde presumió sus mejores atuendos y el cálido sentido del humor que la caracteriza.

