Cameron Diaz compartió la razón por la cual podría no volver a la actuación

Cameron Diaz no sabe si volverá a la actuación (Foto: EFE/Georgios Kefalas)

Cameron Diaz no sabe si se retirará por siempre de la actuación, pero sí sabe que por el momento no piensa hacer ningún regreso a la pantalla grande.

La protagonista de “Loco por Mary” se encuentra en un descanso de la actuación desde hace siete años, y ahora reveló en una entrevista lo que la ha detenido de regresar a su trabajo.

“No podía imaginarme, siendo madre ahora, en donde estoy como madre con mi hijo en su primer año, tener que estar en un set de filmación que lleva 14 horas o 16 horas de mi día lejos de mi hija. Simplemente no podría. No sería la madre que soy ahora si hubiera escogido hacer eso en cualquier otro momento de mi vida”, explicó a la radio SiriusXM.

Diaz y su esposo, Benji Madden, tuvieron a su hija, Raddix, en diciembre de 2019. Un mes después dieron a conocer la noticia al mundo.

Cameron Diaz y Benji Madden tienen una relación desde el 2014 (Foto: Instagram @benjaminmadden)

“Ella capturó instantáneamente nuestros corazones y completó nuestra familia. Si bien estamos encantados de compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. ¡Así que no publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, aparte del hecho de que ella es realmente linda!”, escribió la pareja en una declaración conjunta a través de Instagram.

Por lo pronto, la ex actriz compartió que su enfoque está tanto en su familia, como en su nueva marca de vino, Avaline. Diaz agregó que esto es algo que le ha mantenido feliz.

“Avaline es el único trabajo del día a día que hago aparte de ser esposa y madre, que ha sido el más gratificante[…] Realmente ha sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora. Probablemente de alguna manera esperé esto, para poder hacer todas esas otras cosas. Así que no tuve distracciones”, explicó.

Pero esto no quita por completo la posibilidad de que Diaz vuelva a actuar o no, no obstante, ella misma admitió que no sabe lo que sucederá.

Cameron Diaz y Benji Madden anunciaron el nacimiento de su primera hija (Foto: Instagram @camerondiaz)

“Nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. Simplemente no soy esa persona. Entonces, ¿volveré a hacer una película? No estoy buscando [hacerlo]. ¿Pero lo haré? No lo sé. No tengo ni idea”, confesó.

Esta no es la primera vez que Diaz ha hablado acerca de su descanso de Hollywood. Cameron ofreció una entrevista para el número del 25 aniversario de InStyle y habló de cómo ha vivido la fama y dijo que no extrañaba su trabajo.

“Empecé (experimentando la fama) cuando tenía 22 años, así que fue hace 25 años. Es mucho tiempo. La manera en que veo las cosas es que he dado más de la mitad de mi vida al público[...] Siento que está bien el tomar tiempo para mí ahora para reorganizarme y elegir cómo quiero regresar al mundo, si decido hacerlo. No extraño la actuación” , declaró.

Aunque Cameron no descartó volver al cine, lo que ella busca ahora es su bienestar. “Lo que sea que haga tiene que ser algo que me apasione, algo que se sienta sin esfuerzo”, añadió.

Diaz dijo que se quiere enfocar en su vida personal (Foto: Instagram @benjaminmadden)

Dentro del bienestar que desea es importante su vida tranquila y privada junto a Benji Madden, con quien es vista en público en contadas ocasiones y son pocos los detalles que se saben alrededor de su relación.

“Es divertido que no todos sepan en qué estoy, porque mi tiempo es todo mío. No estoy promocionando películas y porque no estoy promocionando nada, no tengo que darle nada a nadie. No estoy haciendo más esto, estoy viviendo mi vida”, dijo.

