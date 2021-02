“No hice nada, sólo comer pizza”: Ernesto Cázares narró los momentos de angustia que vivió al ser cateado y confundido por un delincuente en Veracruz

Enesto Cázares, ganador de la primera temporada de Exatlón México, vivió momentos de tensión la noche del pasado miércoles. (Foto: Instagram de Ernesto Cázares)

Enesto Cázares, ganador de la primera temporada de Exatlón México, vivió momentos de tensión la noche del pasado miércoles. El atleta denunció que elementos oficiales intentaron deternerlo al confundirlo con un delincuente en su estado natal, Veracruz: “No hice nada, sólo comer pizza”.

Uno de los máximos exponentes del parkour en el país usó sus redes sociales para evidenciar el trato que recibió de parte de los miembros de la Marina, quienes realizaban un operativo para localizar a un grupo criminal que había cometido un asalto en una zona cercana.

El hermano de Aristeo Cázares grabó toda su interacción con los oficiales y aseguró que sólo se encontraba en un establecimiento de comida rápida cuando fue interceptado y cateado para deslindar responsabilidades.

En la grabación, los agentes explican que Ernesto tiene rasgos similares a los de los responsables del crimen perpetrado en las inmediaciones del restaurante dedicado a la venta de pizza en todo el país: “Me referí hacia ustedes y nos dieron sus características... nosotros sólo hacemos nuestro trabajo”.

Ernesto Cázares denunció que soldados intentaron detenerlo en Veracruz

Ernesto defendió su postura y permitió la inspección de rutina a su vehículo, siempre recalcando: “No hice nada, sólo comer pizza... No me lo esperaba”.

Comentó que en su adolescencia ya había vivido un momento similar, pero jamás pensó que actualmente le pasaría justo al salir de dar clases en un colegio de Veracruz y al consumir pizza acompañado por algunos amigos y miembros de su familia.

“Casi nos apuntan con el rifle (los soldados)... les mostré mi indentificación y les dije ‘no hice nada’. Nos sacaron a los tres... y llegó la policía para decirnos ‘acaban de asaltar’”, comentó en otro video publicado desde su cuenta de Instagram.

En su red social comentó que los oficiales los esperaron por varios minutos en el restaurante, aún cuando ya habían acreditado su identidad.

“Estamos bien, sí tenía miedo de que nos madrear*an, porque llegaron y nos arrinconaron... ya casi nos pegaban una cachetada, pero todo bien. Me sirve de experiencia”, comentó al final de su transmisión.

Ernesto defendió su postura y permitió la inspección de rutina a su vehículo

En entrevista con el programa Venga la Alegría, Ernesto Cázares dio más detalles de la experiencia de terror que vivió la noche del pasado miércoles.

Explicó que lo acusaron de asaltar una tienda de conveniencia en las inmediaciones de donde lo encontraron y sí padeció por la prepotencia de uno de los oficiales.

“Ya llévabamos un ratote en la pizzería sentados como para decir que nos estaban viendo y llegaron de la nada. Llevábamos como 10 minutos o 15 ahí sentados. No sabemos por qué nosotros”, comentó.

“El marino seguía un poco prepotente, que fue lo que causó el problema, porque nosotros no habíamos hecho nada y fue donde nos sacamos de onda”

“Sí me puse nervioso porque la primera vez que pasó era muy chavito y esta vez fue más fuerte, porque llegaron a lo que iban... me sacó mucho de onda porque llegan así cuando tú no has hecho absolutamente nada... me espanté”, reveló.

(Foto: Twitter/@Exatlon_mx)

Ernesto Cázares fue el gran ganador de la primera temporada del reality deportivo de TV Azteca y también participó en la más reciente entrega, en la que pudo compartir créditos con otras figuras como su hermano Aristeo, Mati Álvarez, Ana Lago, Evelyn Guijarro, Álex Campos, Estefanía Gómez, David Juárez ‘La Bestia o Heliud Pulido.

Su participación en Exatlón México: Héroes vs Titanes concluyó hace unas semanas, pero ha continuado con sus actividades dentro de TV Azteca, principalmente dentro de Venga la Alegría.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Duelo colosal en “Exatlón México 2020”: los hermanos Cázares, Mati Álvarez, “Pato” Araujo y Zudikey volverán a la nueva temporada

Exatlón México: Héroes perdió a Cecilia Álvarez “Wushu”; Doris y Evelyn chocaron en duelo de eliminación

Exatlón México: Héroes perdió a Keno Martell, mientras Javi y Dan chocaron en el duelo de eliminación