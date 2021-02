Laura Zapata finalmente se llevó a su abuelita Eva Mange del asilo donde denunció malos tratos

Luego de que pasaran semanas infernales para determinar qué hacer con doña Eva Mange, finalmente pudo llevarla a casa (Captura: Tlnovelas)

Esta tarde doña Eva Mange dejó las instalaciones del centro de atención y cuidado de adultos mayores, Le Grand Senior Living. Esto ocurrió luego de que el pasado 18 de enero, día de su cumpleaños 103, la actriz Laura Zapata, su nieta, informara a medios de comunicación y seguidores el estado físico en el que se encontraba Eva Mange,. Descubrió hasta nueve escaras decúbito en todo su cuerpo.

Fue desde el día anterior que Laura Zapata dio la buena noticia a través de su cuenta de Twitter. En su publicación aprovechó para recordar todo lo que ha pasado hasta la fecha desde que supo cómo se encontraba su abuela en el asilo donde decidió llevarla. Así escribió: “Familia, feliz pues ya mañana nos vamos a casa. Mañana día 37 de estar en este terror. Yo venía al cumpleaños 103 de mi Abuelita y miren todo lo que ha pasado”.

Pidió sus familiares, amigos y seguidores que le ayudaran a través de la fe para que el panorama de doña Eva y ella fuera mucho más optimista de ahora en adelante: “Doy gracias a DIOS que llegué. Ahora solo necesitamos mucha oración para que lo siguiente sea salud, felicidad y amor”.

Con este tuit dio las buenas noticias a todos sus seguidores (Captura: Twitter @LAURAZAPATAM)

Así finalmente llevaron a cabo todos los preparativos del traslado de Eva Mange de la casa de retiro al que será su nuevo hogar: la vivienda de Laura Zapata. En entrevista para Ventaneando y otros medios, algunos de los médicos a cargo del traslado de doña Eva reconocieron desconocer su estado de salud, por lo que tendrán que ser evaluada posteriormente por otro médico.

De igual modo, con tal de cumplir con las medidas de prevención para no arriesgarla a un contagio de Covid-19, tuvieron que meterla en la ambulancia siguiendo varios protocolos. Primero tuvieron que verificar que la señora estuviera estable, que estuviera sin complicaciones y, ya durante el traslado, tenían que ir vigilándola en caso de que necesitara “asistencia médica”.

Durante la salida de la ambulancia del asilo, fue posible captar por un momento a Laura Zapata dentro del vehículo para acompañar a su abuela mientras portaba un traje especial para disminuir todavía más los riesgos de contagio. Hay que reiterar que Eva Mange tiene poco más de un siglo de vida, por lo que pertenece a la población de riesgo.

Procuraron tomar todas las medidas de precaución necesarias durante el traslado de Eva Mange para reducir riesgos de contagio de Covid-19 (Foto: Instagram @laurazapataoficial)

Sin embargo, no fue posible entablar conversación con la actriz, esto debido a que la ambulancia debía mantenerse sellada y, durante el descenso, debían evitar las multitudes por el bien de doña Eva Mange. De hecho, la casa de Laura Zapata estaba a ocho minutos del asilo en automóvil, por lo que resultó más sencillo llevársela de Le Grand Senior Living.

No obstante, no todo fue para bien durante esta transición. Hace unos momentos y poco antes de irse con su abuela en la ambulancia, Laura Zapata tuiteó: “Señor secretario Alejandro Ozuna Rivero (Secretario General de Gobierno del Estado de México), me tienen secuestrada en el asilo de mi abuela. Pido su ayuda”.

Aunque hasta ahora no ha hecho aclaraciones para saber qué ocurrió dentro de las instalaciones del asilo, es un hecho que, desde que empezó esta polémica, Laura ha tenido varias discusiones tanto con trabajadores de este centro de ayuda como con personas del medio.

El comunicador de espectáculos consideró ofensiva la forma en que el abogado Cuenca respondía a sus preguntas (Foto: Cuartoscuro)

Ejemplo de lo segundo fue Gustavo Adolfo Infante luego de que, para su programa De Primera Mano, entrevistó a Carlos Cuenca, abogado a cargo de la denuncia que Laura Zapata interpuso contra Le Grand Senior Living. En dicha entrevista se calentaron rápido las cosas cuando Gustavo Adolfo atacó al licenciado por supuestamente responder de mala gana a sus preguntas. Al respecto, Laura Zapata reaccionó en Twitter al darle la razón a todos aquellos que aseguraron que el comunicador de espectáculos había sido exagerado con su abogado.

Por otra parte, respecto a los trabajadores de este asilo, la enfermera encargada de cuidar a Eva Mange, Jessica de Jesús Martínez, aseguró que en ningún momento se le ocultó nada a la actriz y que siempre estuvo al tanto de todo lo que le pasaba a su abuela.

Si bien no hubo declaraciones por parte de Laura luego de las afirmaciones de la cuidadora de su abuela, poco después publicaría en Twitter el dictamen de la la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) donde se determinó suspender las operaciones del inmueble.

MÁS SOBRE EL TEMA:

“Es inhumano”: Laura Zapata reveló nuevos detalles sobre el maltrato que sufrió su abuela en el centro de mayores

“Riesgo inminente”: Laura Zapata publicó el dictamen que emitió la FGJEM sobre el asilo donde se encontraba su abuela

“Usted está bastante alteradito”: Gustavo Adolfo Infante discutió en vivo con el abogado de Laura Zapata

“No terminó la primaria”: Laura Zapata respondió a Gustavo Adolfo Infante tras pelea con su abogado